La saga di Resident Evil continua a catalizzare l'attenzione dei fan attraverso il mondo dei remake, ma le ultime rivelazioni di un insider del settore stanno ridefinendo le aspettative della community: mentre in molti speravano di vedere presto una rielaborazione moderna del controverso quinto capitolo della serie, la realtà sembra essere ben diversa da quanto immaginato.

L'insider Dusk Golem, figura di riferimento per le anticipazioni legate al franchise horror giapponese, ha chiarito attraverso i social media che attualmente non esisterebbe alcun progetto di remake per Resident Evil 5 (via TheGamer).

Non è la prima volta che l'insider smentisce tali indiscrezioni, con la dichiarazione che arriva in risposta alle crescenti speculazioni che vedevano il titolo del 2009 come prossimo candidato naturale per una rivisitazione moderna, seguendo la scia dei successi ottenuti con le versioni rinnovate di RE2, RE3 e del più recente Resident Evil 4 (di cui trovate la Gold Edition su Amazon).

Contrariamente alle aspettative popolari, l'attenzione di Capcom sarebbe concentrata su progetti completamente differenti: l'insider conferma che i remake attualmente in sviluppo riguarderebbero invece Code Veronica e Resident Evil 0, con il primo che a quanto pare sta procedendo in modo particolarmente promettente.

Il successo di questa produzione deriva principalmente dal coinvolgimento di gran parte del team che ha lavorato al remake di Resident Evil 4, garantendo così una continuità qualitativa nel processo creativo.

La situazione di Resident Evil 5 rimane quindi sospesa in un limbo di possibilità condizionate: secondo Dusk Golem, una futura realizzazione del remake dipenderà esclusivamente dalla persistenza della domanda dei fan e dall'allineamento di diverse variabili ancora indefinite. Questa prospettiva lascia spazio alla speranza, ma non offre certezze temporali concrete agli estimatori del quinto capitolo.

Dal punto di vista temporale, Resident Evil 5 si trova in una posizione ideale per beneficiare di un trattamento remake, considerando che sono trascorsi quasi due decenni dalla sua uscita originale, avvenuta nell'ormai lontano 2009. Tuttavia, al momento le priorità di Capcom sono sicuramente altre, con il publisher consapevole di come il quinto capitolo non sia stato accolto con favore da molti fan storici.

Per il momento, i fan possono sicuramente attendere con moderato ottimismo l'arrivo del nono capitolo, ovvero Resident Evil Requiem, che abbiamo già potuto provare in anteprima per voi.