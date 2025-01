Volanti da gaming | I migliori del 2023

I volanti da gaming sono accessori fondamentali per gli appassionati di giochi di corsa, proprio perché consentono a chi gioca di godersi un’esperienza ancora più coinvolgente ed immersiva. Se solo pochi anni fa il numero di modelli disponibili sul mercato era molto limitato, al giorno d’oggi è possibile trovare una grandissima varietà di prodotti in grado di venire incontro alle esigenze e ai gusti di tutte le categorie di giocatori.

In commercio è infatti possibile trovare alcuni modelli più semplici, economici e adatti ai giocatori principianti, oppure volanti da gaming più all’avanguardia e ricchi di interessanti caratteristiche. Questi ultimi sono la soluzione perfetta per chi dispone di un budget consistente e desidera ricevere il meglio dalla propria esperienza di gioco.

Dopo aver visto quali sono i migliori volanti PS5, facciamo una panoramica dettagliata dei migliori modelli di volante da gaming per console e PC, con un viaggio tra le loro caratteristiche.

I migliori volanti da gaming

Thrustmaster T-GT II

La scelta migliore per PS5, PS4 e PC

Il volante da gaming Thrustmaster T-GT II è la scelta migliore per quella categoria di giocatori che ha a propria disposizione un buon budget e desidera acquistare un prodotto di alta qualità e ricco di caratteristiche interessanti. Si tratta di un volante da gaming con pedaliera a tre pedali caratterizzato da un motore Brushless da 40 watt. Il sistema force feedback in tempo reale consente inoltre al giocatore di percepire esattamente la forza prevista dal gioco: in questo modo, chi gioca potrà godere di una riproduzione estremamente fedele non solo del comportamento e movimenti della vettura da corsa, ma anche delle condizioni della strada. Acquistando questo particolare modello di volante, gli appassionati di race gaming in possesso di una PlayStation 5, PlayStation 4 o PC potranno godere di un incredibile livello di dettaglio e di un’esperienza di corsa coinvolgente e realistica al 100%. Si tratta di un volante da gaming che appartiene a una fascia di prezzo alta, quindi più adatto a chi desidera ottenere il meglio dalle proprie corse automobilistiche.

» Vedi il volante da gaming Thrustmaster T-GT II su Amazon» Vedi il volante da gaming Thrustmaster T-GT II su eBay

Logitech G29

Il perfetto rapporto qualità/prezzo

Il volante da gaming Logitech G29 Driving Force rientra tra i migliori volanti da gaming in commercio, ed è la scelta migliore per tutti i giocatori che vogliono acquistare un prodotto di alta qualità senza però spendere troppo. Il dispositivo in questione è compatibile con diverse console, tra cui PlayStation 3, Playstation 4, Playstation 5 e PC. Si tratta di un volante da gaming in grado di offrire un’esperienza di gioco realistica e immersiva grazie ai pedali regolabili e sensibili alla pressione e allo sterzo di precisione. Inoltre, la tecnologia Force Feedback offre sterzate silenziose e precise in grado di regalare a chi gioca una guida realistica e coinvolgente. Allo stesso tempo, il volante consente di percepire con precisione i diversi tipi di terreno che si incontrano durante le gare. Questo particolare modello può essere ruotato fino a raggiungere un angolo di 900° per una guida estremamente realistica. Realizzato in acciaio inossidabile e in pelle, il dispositivo presenta un design elegante e di alta qualità. Il set da corsa può anche essere arricchito aggiungendo il cambio Driving Force, che permette al giocatore di cambiare fino a sei marce al momento giusto, proprio come in una vera auto da corsa. Si tratta di un dispositivo di qualità ed estremamente comodo da usare, grazie ai comandi di gioco facilmente accessibili e sempre a portata di mano: oltre al tastierino direzionale il giocatore ha a propria disposizione diversi pulsanti, le leve del volante e alcuni indicatori luminosi a LED.

» Vedi il volante da gaming Logitech G9 su Amazon» Vedi il volante da gaming Logitech G9 su eBay

Logitech G920

Un’ottima scelta per Xbox Series X|S, Xbox One e PC

Il modello Logitech G920 è compatibile con Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Si tratta di un volante da gaming in grado di offrire un’esperienza di gioco coinvolgente e realistica e di riprodurre fedelmente le sensazioni di guida di una vera auto da corsa grazie allo sterzo di precisione. Tutto questo è reso possibile dalla tecnologia Force Feedback, grazie alla quale è possibile beneficiare di una guida silenziosa e dinamica. Inclusi nella confezione, anche un set di pedali a pavimento regolabili e sensibili alla pressione, con acceleratore, freno e frizione integrati. Grazie al ritorno di forza a due motori il giocatore ha anche la possibilità, durante la guida, di percepire i diversi tipi di terreno sotto alle ruote. Proprio come il modello G9 per le console Sony, il Logitech G920 può essere arricchito con un cambio Driving Force a sei marce.

» Vedi il volante da gaming Logitech G920 su Amazon

Thrustmaster T300 Ferrari Intergral Racing Wheel

Alta qualità per PS4, PS5 e PC

Il volante da gaming Thrustmaster T300 Ferrari Intergral Racing Wheel rientra tra i volanti da gaming più venduti in assoluto tra i giocatori di PS5, PS4 E PC. Si tratta di un prodotto di qualità eccellente del marchio Ferrari che appartiene a una fascia di prezzo medio/alta. Il potente servomotore brushless da 25 watt del volante è studiato appositamente per garantire prestazioni precise e un controllo impeccabile dell'auto su qualsiasi tipo di terreno. La guida è precisa, costante e silenziosa: il sistema a doppia cinghia permette di ridurre al minimo qualsiasi tipo di rumore o disturbo, offrendo allo stesso tempo movimenti fluidi ed estremamente realistici. Il modello T300 Ferrari rientra nella serie di punta dei volanti Thrustmaster e rappresenta una vera e propria evoluzione tecnologica dal punto di vista delle prestazioni, del realismo e della precisione nella guida. Grazie alla tecnologia magnetica targata Thrustmaster, il volante è in grado di garantire un livello di precisione molto soddisfacente.

» Vedi il volante da gaming Thrustmaster Ferrari F1 Wheel AddOn su Amazon

Hori Racing Wheel Overdrive

Il miglior rapporto qualità/prezzo per Xbox One, Xbox Series X|S e PC

Il volante da gaming Hori Racing Wheel Overdrive rientra tra i migliori volanti da gaming per console Microsoft e PC. Ecco perché, nel 2023, il dispositivo è ancora tra i più venduti in assoluto: si tratta di uno sterzo che riesce a combinare un prezzo accessibile a tutti ad alcune caratteristiche molto interessanti e degne dei modelli di fascia alta. Ci troviamo davanti a un volante da gaming molto performante e in grado di offrire, a un prezzo molto basso, un livello di dettaglio molto accurato: l’utente potrà infatti personalizzare il volante secondo le proprie esigenze.

» Vedi il volante da gaming Hori Racing Wheel Overdrive su Amazon» Vedi il volante da gaming Hori Racing Wheel Overdrive su eBay

Come scegliere il miglior volante da gaming

Sebbene l’acquisto di un volante da gaming possa sembrare un’operazione semplice, in realtà è molto importante conoscere alcuni requisiti fondamentali che un buon modello dovrebbe necessariamente avere per essere considerato valido. Vediamo come scegliere il migliore dispositivo tenendo conto della qualità e delle esigenze dei singoli giocatori.

Marca

Al momento dell’acquisto di un nuovo volante da gaming per console o per PC, è molto importante prediligere sempre prodotti di buone marche, in modo da avere la certezza di aggiudicarsi un accessorio di qualità e che duri nel tempo. Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, ci sono alcune marche particolarmente indicate per l’acquisto di un volante da gaming, come Thrustmaster e Logitech. Prediligendo gli accessori da gaming di marche conosciute e apprezzate sarà anche più semplice ricevere un feedback da chi ha già acquistato lo stesso prodotto.

Ergonomia

Anche il fattore dell’ergonomia è estremamente importante. Acquistando un modello economico e di cui non si conoscono le caratteristiche si rischia di compromettere l’esperienza di gioco: il volante da gaming deve essere principalmente comodo da impugnare, ma anche il più simile possibile a un vero volante. In questo modo, il giocatore potrà godere di un’esperienza di guida comoda e allo stesso realistica.

Materiali di realizzazione

I materiali di realizzazione sono una parte fondamentale di un volante da gaming. Acquistando un modello con tanti componenti di plastica si rischia di non avere una buona presa sul volante e che le mani scivolino, soprattutto dopo una lunga sessione di gioco. Al contrario, acquistando un modello più realistico e realizzato in gomma o con particolari rifiniture la precisione nella guida aumenterà e sarà più facile ottenere il massimo dalle corse automobilistiche.

Pedali e altri accessori

Sebbene la maggior parte dei volanti da gaming in vendita, soprattutto quelli per console di ultima generazione, venga venduta con una pedaliera molto realistica, non si tratta di una caratteristica da dare per scontata. Al momento dell’acquisto di un racing wheel di qualità occorre quindi verificare che all’interno della confezione sia presente un numero soddisfacente di pedali. Alcuni modelli sono infatti muniti di frizione e di una pedaliera regolabile altamente personalizzabile.

Presenza del sistema force feedback

Il sistema force feedback è ciò che rende realistica e coinvolgente la simulazione di guida. Grazie a esso, chi gioca potrà avere un incredibile controllo del veicolo e godere di dettagli straordinariamente simili alla vita reale arrivando persino a percepire la consistenza dell’asfalto sotto alle ruote.

Dimensione del volante

Anche le dimensioni del volante sono molto importanti per valutare la qualità del dispositivo. Oltre ad adattarsi bene alle mani del giocatore, il volante dovrebbe trasmettere a chi gioca la stessa identica sensazione di chi guida un’auto vera. La percezione realistica del gioco di corsa non è data solamente da sistemi avanzati come quello del force feedback, studiato appositamente per garantire una guida realistica e coinvolgente, ma anche dalla costruzione del volante. Sebbene più piccoli rispetto ai veri volanti da corsa, i migliori volanti da gaming sono in grado di offrire a chi gioca una sensazione di estremo realismo anche solo appoggiandoci sopra le mani. Acquistare invece un volante troppo grande o troppo piccolo pregiudicherebbe l’esperienza di gioco rendendola immediatamente meno realistica.

Capacità di rotazione del volante

Un altro fattore da non sottovalutare al momento dell’acquisto è la capacità di rotazione del volante da gaming. I modelli più economici offrono infatti una rotazione di pochi gradi e consentono al giocatore di continuare a curvare semplicemente ruotando al massimo lo sterzo e mantenendolo fermo nel punto in cui si blocca. I migliori volanti da gaming invece offrono una capacità di rotazione molto maggiore che consente di effettuare il giro del cruscotto più volte offrendo una guida realistica ed estremamente immersiva.

Compatibilità con le console di gioco

Ovviamente al momento dell’acquisto è molto importante verificare con quante console e dispositivi è compatibile il volante da gaming scelto. Chi gioca su più piattaforme potrà infatti optare per un dispositivo compatibile con più console in modo da non dover effettuare l’acquisto di un secondo volante in futuro. In commercio esistono infatti tantissimi modelli di volante da gaming pensati per funzionare alla perfezione su tutte le console di vecchia e nuova generazione, su PC e su Mac.

Controlli di gioco

Un altro aspetto di fondamentale importanza godere di una guida immersiva e realistica è il pannello con i controlli di gioco presente sul corpo del volante da gaming. A seconda del modello acquistato, i pulsanti potrebbero essere posizionati diversamente. Al momento dell’acquisto è importante prediligere modelli che consentano di svolgere tutte le operazioni più importanti in modo semplice e veloce: per fare questo, i pulsanti principali devono essere posizionati in modo intelligente e intuitivo.