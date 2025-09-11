L’universo di Borderlands sta per accogliere un nuovo capitolo: Borderlands 4 è dietro l’angolo e l’attesa dei fan è alle stelle. Preparati a tornare in un mondo caotico, popolato da nemici agguerriti e ricompense epiche. Ogni missione promette adrenalina pura, colpi di scena e momenti di puro divertimento. Che tu sia un veterano della saga o un nuovo giocatore curioso, questo capitolo ti offre un’esperienza che unisce azione sfrenata, umorismo tagliente e scenari mozzafiato. Mancano solo poche ore prima di poter esplorare tutto ciò che Borderlands 4 ha in serbo.

Borderlands 4, chi dovrebbe acquistarlo?

Per rendere l’attesa ancora più dolce, Instant Gaming propone sconti su tutte le edizioni del gioco. Preordinando ora, puoi assicurarti uno sconto superiore al 20% e garantirti l’accesso anticipato al mondo di Borderlands 4. L’edizione Standard, perfetta per chi vuole godersi l’esperienza classica, costa 51,99€ invece dei consueti 70€. La Deluxe Edition, invece, include contenuti extra esclusivi e viene offerta a 74,99€, un’occasione da non perdere.

Se invece vuoi vivere il gioco al massimo, la Super Deluxe Edition è la scelta definitiva a 93,99€. Oltre al gioco completo, offre skin esclusive come la “Furia dell’Aquila di Fuoco”, il Bundle Pacchetto Taglia, il Pacchetto Ordine Ornamentale e il Pacchetto Cacciatore della Cripta. Questi bonus permettono di personalizzare subito il tuo stile e affrontare le sfide in modo unico.

Non importa quale edizione sceglierai: Borderlands 4 promette ore di divertimento, caos e sorprese continue. Ogni angolo del suo mondo nasconde tesori, nemici imprevedibili e sfide adrenaliniche. Preordina subito e preparati a immergerti in un’esperienza che ridefinisce la saga, garantendo azione intensa e un’avventura ricca di momenti memorabili.

