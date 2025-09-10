Disney Plus festeggia la quinta stagione di Only Murders in the Building con un evento speciale a Milano: The Investigation Game. Dopo il successo dello scorso anno, la piattaforma streaming porta in città una nuova edizione dell’esperienza immersiva dedicata a Only Murders in the Building. L’occasione è il debutto della quinta stagione della serie comedy, che arriverà in esclusiva su Disney Plus a partire dal 9 settembre, con i primi tre episodi subito disponibili e nuovi episodi ogni settimana.

The Investigation Game: Milano si prepara ad accogliere di nuovo il mistero

Dal 10 al 13 settembre, gli spazi di Casa Olimpia (via Privata Caltanissetta, Milano) si trasformeranno in un vero scenario da giallo: tra performance dal vivo, oggetti di scena e stanze ricche di dettagli ed easter egg, i partecipanti potranno vestire i panni di Charles, Oliver e Mabel, indagando su nuovi misteri e interrogando i sospetti per arrivare alla verità.

La partecipazione è gratuita ma riservata ai maggiorenni, solo su prenotazione tramite Eventbrite e fino a esaurimento posti.

Gli orari di accesso sono i seguenti:

Mercoledì 10 settembre: 20:00 – 21:35

Giovedì 11 e venerdì 12 settembre: 17:45 – 21:35

Sabato 13 settembre: 11:20 – 22:00

A proposito di Only Murders in the Buidling

La quinta stagione prende il via con una perdita che sconvolge l’Arconia: la morte in circostanze sospette del portiere Lester. Charles, Oliver e Mabel non credono si tratti di un semplice incidente e iniziano un’indagine che li condurrà negli angoli più oscuri di New York e oltre, dove si nasconde una rete pericolosa di segreti che intreccia miliardari, criminali di vecchia data e nuovi, inquietanti abitanti del palazzo.

Accanto ai protagonisti Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, rivedremo Michael Cyril Creighton e un ricco cast di guest star, tra cui Meryl Streep, Da’Vine Joy Randolph, Richard Kind, Nathan Lane, Bobby Cannavale, Renée Zellweger, Logan Lerman, Christoph Waltz, Téa Leoni, Keegan-Michael Key, Beanie Feldstein, Dianne Wiest, Jermaine Fowler e molti altri.

La serie, creata e scritta da Steve Martin e John Hoffman, è prodotta da 20th Television (Disney Television Studios) e vede tra i produttori esecutivi anche Martin Short, Selena Gomez, Dan Fogelman, Jess Rosenthal, Ben Smith e JJ Philbin.