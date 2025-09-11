Se siete fan di The Witcher 3: Wild Hunt, oggi c’è una sorpresa per voi. Il modder Nikita Burkhan ha rilasciato una nuova espansione non ufficiale per la Next-Gen Version del gioco, intitolata Let There Be Light. Non si tratta di una semplice mod cosmetica: parliamo di un contenuto DLC-sized, ovvero un’espansione paragonabile per dimensioni a quelle ufficiali di CD Projekt RED.

Secondo quanto riportato, Let There Be Light è stata in sviluppo per oltre tre mesi e mezzo, per un totale di circa 400 ore di lavoro. Un impegno enorme per un singolo creatore, che ha portato alla realizzazione di una vera e propria nuova avventura per Geralt di Rivia.

La quest principale riporta i giocatori alla celebre Seven Cats Inn per vivere un episodio inedito, collocato durante la ricerca di Ciri. Si tratta di un’avventura che lo stesso Geralt aveva scelto di dimenticare, ma che ora i fan potranno finalmente scoprire. L’espansione include personaggi originali, nuovi nemici, mostri inediti e persino doppiaggio completo.

Grazie all’utilizzo del REDkit, Nikita ha creato anche nuove scene con telecamere personalizzate e un piccolo nuovo mondo da esplorare. Ciliegina sulla torta: il finale sarà multiplo, con diverse diramazioni narrative.

Per giocare Let There Be Light è richiesto un personaggio di livello 30 e la versione Next-Gen di The Witcher 3 con tutte le espansioni ufficiali, ovvero Blood and Wine e Hearts of Stone. Non è compatibile con la versione Legacy del gioco.

Va detto che la sincronizzazione labiale è un po’ grezza, ricordando certe parodie esagerate in stile Resident Evil. Ma è giusto sottolineare che si tratta di un lavoro fatto interamente a mano da un solo creatore, senza l’ausilio di IA.

Insomma, non aspettatevi un prodotto rifinito come un DLC ufficiale, ma un’esperienza che i fan più appassionati troveranno senza dubbio affascinante.

La mod è già disponibile per il download gratuito qui, e il trailer ufficiale offre un primo sguardo all’avventura. Se amate The Witcher 3, questo è un contenuto che non potete lasciarvi scappare.