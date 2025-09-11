Avatar di Alessandro94 9
Ma perché bombardare il gioco precedente di recensioni negative ancora non si è capito. Cosa vogliono dimostrare i giocatori con questi comportamenti irrazionali e privi di logica?
Daxter
Ormai la nostra vita va in funzione delle recensioni,il mondo e’ ossessionato dalle recensioni.Una tristezza assoluta.
