Sony ha annunciato ufficialmente i giochi che entreranno a far parte del PlayStation Plus Game Catalog per il mese di settembre, e l’offerta è davvero ricca di titoli interessanti.

A partire da martedì 16 settembre, gli abbonati ai tier Extra e Premium potranno mettere le mani su una line-up che spazia dal wrestling alla strategia a turni, dal survival horror alla fantascienza filosofica.

La grande star del mese è WWE 2K25 (PS4, PS5), che introduce la nuova modalità The Bloodline’s Dynasty ospitata da Paul Heyman. Qui i giocatori potranno rivivere i momenti più iconici della storica dinastia della famiglia Anoa’i, creare dream match tra le Superstar WWE e sperimentare il ritorno di feature molto richieste come il chain wrestling e le regole “Bloodline”.

Per la prima volta, la serie introduce il wrestling intergender e una modalità MyRISE unificata, permettendo di vivere una storia in cui le Superstar invadono NXT per tentare di conquistare il controllo della WWE.

Per gli amanti dei JRPG, arriva Persona 5 Tactica (PS4, PS5), spin-off strategico della celebre serie Atlus. I Phantom Thieves finiscono in un regno distopico governato da un regime militare, e dovranno allearsi con la misteriosa Erina per portare avanti una vera e propria rivoluzione emotiva. Il gameplay è basato su battaglie tattiche a turni e introduce nuovi personaggi e nemici.

Se preferite un’esperienza di sopravvivenza, Green Hell (PS4, PS5) vi immergerà nella giungla amazzonica, dove dovrete cacciare, costruire rifugi, curare ferite e gestire anche la salute mentale per sopravvivere. L’intero gioco è giocabile in solitaria o in co-op fino a 4 giocatori.

Non manca il tocco action-RPG con Fate/Samurai Remnant (PS4, PS5), che porta la celebre saga di Type-Moon nel Giappone dell’epoca Edo. Il giovane Miyamoto Iori si troverà suo malgrado coinvolto in una nuova Guerra del Santo Graal, tra maestri e servitori che combattono per il potere assoluto.

A completare la line-up troviamo Crow Country, survival horror in stile rétro ambientato in un parco divertimenti abbandonato, The Invincible, avventura narrativa sci-fi con ben undici finali possibili, e Conscript, survival horror ispirato ai classici del genere ma ambientato durante la Prima Guerra Mondiale.

Gli abbonati al livello Premium potranno inoltre riscoprire Legacy of Kain: Defiance (PS4, PS5), l’action-adventure cult di inizio anni 2000. Per la prima volta emulato sulle console moderne, il titolo permette di alternare il controllo di Kain e Raziel in un’avventura gotica ricca di enigmi e combattimenti, perfetta per i nostalgici della serie.

Nel complesso, si tratta di uno dei mesi più vari e interessanti per il servizio, con una combinazione di titoli tripla A, perle di nicchia e classici senza tempo. Quale di questi giochi scaricherete per primo?