Super offerte sui portatili Acer! Fino a 500€ di sconto con le Black Weeks!

Segnaliamo ai nostri lettori che Acer ha lanciato una straordinaria campagna di offerte sul suo store ufficiale online, denominata Black Weeks, che rappresenta un'opportunità imperdibile per tutti gli appassionati di tecnologia e per chi desidera aggiornare i propri dispositivi a prezzi significativamente ridotti. Non perdete l'occasione di esplorare le offerte imperdibili che Acer ha riservato per voi, ma affrettatevi: avete tempo fino al 25 luglio! E se vi interessano anche i notebook gaming, date un'occhiata a quest'altra interessante offerta!

Acer Black Weeks, perché approfittarne?

La promozione Black Weeks di Acer è l'occasione perfetta per ottenere dispositivi di ultima generazione a prezzi vantaggiosi. Ad esempio, l'Acer Chromebook Spin 514, con schermo da 14 pollici Full HD IPS touch, processore Intel Core i5-1130G7, 8GB di RAM e 256 GB di SSD, è proposto a soli 499€, rispetto al prezzo consigliato di 899€, con uno sconto di 400€. Questo dispositivo 2-in-1 è ideale per chi cerca un Chromebook versatile e potente, adatto sia per il lavoro che per l'intrattenimento​.

Un'altra offerta da non perdere riguarda l'Acer Aspire 5, disponibile a soli 999€ invece di 1.399€, grazie a uno sconto di 400€. Questo notebook è equipaggiato con un processore Intel Core i7-1255U, 32 GB di RAM e un SSD da 1 TB, rendendolo una scelta eccellente per chi necessita di elevate prestazioni per compiti impegnativi come il montaggio video o il gaming leggero.

Approfittare di queste offerte sui portatili Acer non solo vi permetterà di risparmiare notevolmente, ma vi garantirà anche di avere a disposizione dispositivi all'avanguardia, perfetti per migliorare la vostra produttività quotidiana e il vostro intrattenimento digitale. Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica!

