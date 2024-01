Questo ottimo HUB USB ora costa POCHISSIMO!

Anche quando i computer hanno tante porte per la connessione di periferiche e dispositivi, le esauriamo ben presto e non sembrano mai abbastanza. Ecco perché prodotti come gli HUB USB-C sono sempre un'ottima idea, perché permettono di aumentare il numero di porte USB a disposizione, oltre che aggiungere porte che magari non erano nativamente previste sul vostro computer – come magari quella HDMI o quella Ethernet. E se ne avete bisogno sappiate che ora c'è un'ottima notizia, perché potete portare a casa questo hub a meno di 20€!

Hub USB-C Lemorele, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo hub è un'ottima idea per tutte le persone che vogliono ampliare e migliorare le possibilità di connessione del loro PC (o Mac, il sistema operativo in questo caso non fa nessuna differenza). Permette infatti di unire nel suo corpo ben 6 diversi standard: si va dalle 2 porte USB 3.0 alla porta HDMI per la connessione di un ulteriore schermo al vostro computer.

Inoltre, le sue porte forniscono fino a 100W per la ricarica dei dispositivi, il che significa che potete utilizzare l'hub anche per ricaricare il vostro smartphone, oltre che per collegare una penna contente dei dati, un hard disk esterno o la vostra nuova tastiera. È anche presente una porta Ethernet, perfetta per tutti i laptop che magari l'hanno soppressa affidandosi alla sola connessione Wi-Fi, ed è semplicissimo da usare, dal momento che funziona in plug and play: una volta collegato al computer, l'hub è subito pronto da utilizzare.

Grazie allo sconto attualmente in essere, potete acquistarlo spendendo solo 19,18€ (con un -20% sul prezzo abituale), ma attenzione: in questo momento potete applicare un coupon con un ulteriore 10% di sconto, che vi permette di spendere ancora meno. È l'occasione perfetta per ampliare le possibilità di connessione del vostro computer!

Nota: ricordate di attivare la casella del coupon prima di procedere all'acquisto, potete trovarla nella pagina del prodotto, subito sotto il prezzo.

