Stellar Blade: acquistalo a prezzo scontato con le carte PSN di Instant Gaming!

Stellar Blade, l'attesissima esclusiva PlayStation, è finalmente disponibile. Questo titolo coinvolge i giocatori in un'avventura emozionante nei panni di Eve, un androide incaricato di salvare la Terra. Se state pianificando di acquistare il gioco, ma i 79,99€ richiesti su PlayStation Plus vi sembrano eccessivi, vi offriamo una soluzione per risparmiare.

Prima di procedere, è importante sottolineare che il metodo che stiamo per descrivere è completamente legale e valido sia per le versioni Digital che Standard della PS5.

Stellar Blade, come acquistarlo a prezzo scontato grazie alle card PSN?

Su Instant Gaming, nella sezione delle carte regalo del PlayStation Store, è possibile scegliere tra vari tagli di carte, da 20€ a 120€, tutte disponibili con uno sconto fino all'8%. Per acquistare Stellar Blade al miglior prezzo, vi suggeriamo di riscattare due carte da 40€.

Ciascuna carta da 40€ è attualmente offerta a 37,99€ su Instant Gaming. Acquistandone due, il costo totale sarà di 75,98€, permettendovi di risparmiare quasi 5€ sul prezzo standard del gioco di 79,99€. Dopo l'acquisto, riceverete i codici via e-mail, che potrete riscattare direttamente sul PlayStation Store. Utilizzando i fondi nel vostro portafoglio, potrete poi procedere all'acquisto di Stellar Blade.

Questo approccio richiede qualche passo in più, ma è un ottimo modo per risparmiare su un gioco che difficilmente vedrà riduzioni di prezzo nei prossimi mesi. Vi invitiamo a visitare la pagina di Instant Gaming dedicata alle carte PSN, seguire i passaggi descritti e approfittare di questa opportunità!

