Grand Theft Auto V continua a essere un fenomeno intramontabile, e con la patch 1.71 della Enhanced Edition si rinnova ancora una volta, spingendo il comparto tecnico verso nuovi traguardi su console di nuova generazione e PC.

L’aggiornamento, già disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e sulla versione potenziata per PC, introduce due nuove impostazioni legate al ray tracing che migliorano sensibilmente l’aspetto visivo del gioco (che trovate su Amazon).

La prima novità è l’aggiunta di riflessi ray-traced ad alta risoluzione. Questo intervento risulta immediatamente evidente nelle superfici riflettenti: vetri, carrozzerie delle auto e specchi d’acqua restituiscono ora immagini più nitide, dettagliate e fedeli alla scena circostante, rendendo Los Santos ancora più viva e credibile.

È un salto visivo notevole, soprattutto nelle fasi notturne o durante la pioggia, dove l’impatto del ray tracing raggiunge il suo apice.

La seconda impostazione riguarda la global illumination, con l’introduzione di un secondo rimbalzo del raggio di luce. Si tratta di un’aggiunta più sottile, ma fondamentale per una maggiore naturalezza nella diffusione della luce all’interno delle scene.

Il risultato è un’illuminazione ambientale più realistica, che rende ombre e riflessi indiretti più coerenti e convincenti, specialmente negli spazi chiusi o con molte fonti luminose.

Oltre al miglioramento grafico, la patch 1.71 porta con sé nuovi contenuti per GTA Online. I giocatori potranno cimentarsi in nuove attività criminali, tra cui il riciclaggio di denaro, acquistare veicoli inediti, usufruire di miglioramenti all’esperienza complessiva e accedere ad aggiornamenti per gli abbonati a GTA+.

Il tutto conferma l’impegno costante di Rockstar nel mantenere viva e competitiva la componente online del suo titolo di punta.

Importante anche la strategia adottata su PC: chi dispone di hardware datato può continuare a utilizzare la versione Legacy, priva del supporto al ray tracing ma perfettamente giocabile. Questo approccio garantisce un’esperienza accessibile a tutti, senza sacrificare l’evoluzione tecnica per i sistemi più moderni.

Con questi nuovi passi avanti, Grand Theft Auto V Enhanced Edition si consolida come la versione definitiva del titolo, un monumento videoludico che non smette di reinventarsi, in attesa di un sesto capitolo che promette di alzare ulteriormente l’asticella.