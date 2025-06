Oggi su MediaWorld trovate il volante Logitech G G29 Driving Force con cuffie a soli 229€ invece di 279,99€, con uno sconto del 18%. Un'offerta imperdibile che vi permetterà di immergervi completamente nelle vostre sessioni di racing game con la massima qualità audio e controllo preciso. Il G29 offre un ritorno di forza realistico per un'esperienza di guida autentica su PlayStation e PC.

Vedi offerta su MediaWorld

Bundle volante Logitech G G29 Driving Force con cuffie, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo bundle Logitech si rivolge agli appassionati di simulazione di guida che vogliono trasformare le proprie sessioni di gioco in esperienze immersive e realistiche. È perfetto per chi possiede PlayStation 3, PlayStation 4 o PC e desidera abbandonare il controller tradizionale per vivere emozioni autentiche da pilota. L'offerta soddisfa le esigenze di chi cerca qualità professionale a un prezzo conveniente, combinando la precisione del volante con l'audio coinvolgente delle cuffie.

Il volante offre un sistema di ritorno di forza a due motori che simula realisticamente gli effetti di guida, con una rotazione di 900° da battuta a battuta. È costruito con materiali premium come cuscinetti a sfera in acciaio, ingranaggi elicoidali antigioco e rivestimento in pelle cucita a mano.

Vi consigliamo questo bundle a 229€ invece di 279,99€ perché rappresenta un'opportunità eccezionale per trasformare la vostra esperienza di gaming da corsa. La combinazione di un volante professionale con sistema di force feedback avanzato e cuffie vi permetterà di vivere sensazioni di guida incredibilmente realistiche. Con spedizione gratuita e possibilità di ritiro in negozio, è il momento perfetto per portare il vostro setup gaming al livello successivo senza dimenticare la qualità.

Vedi offerta su MediaWorld