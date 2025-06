Uno dei giochi gratis Marvel più longevi sul mercato mobile ha appena fatto il suo esordio su PC, pronto a conquistare una nuova fascia di giocatori pronti a darsi battagli con i propri supereroi preferiti.

Da questo momento potete infatti scaricare Marvel Contest of Champions anche su Steam, come sempre totalmente gratis e senza alcun tipo di acquisto obbligatorio.

Si tratta di un picchiaduro in cui nei panni di un "evocatore" chiamerete al vostro fianco alcuni dei supereroi e cattivi più celebri del mondo dei fumetti, con battaglie 1vs1 che includono oltre 300 personaggi da collezionare.

Trattandosi di un gioco free-to-play, sono ovviamente presenti in larga misura microtransazioni, ma che non sono necessarie per poter iniziare a giocare.

Tuttavia, trattandosi comunque di un titolo con meccaniche gacha, potrebbe essere difficile riuscire a ottenere i personaggi più potenti.

È possibile che abbiate già avuto modo di provare questo titolo sui vostri cellulari in passato: Marvel Contest of Champions venne infatti rilasciato originariamente addirittura nel 2014, ricevendo da allora numerosi aggiornamenti e ottimizzazioni.

La versione Steam vi darà la possibilità di importare i vostri progressi da un account mobile già esistente, oppure ricominciare da zero una nuova avventura picchiaduro.

Potrebbe trattarsi di un buon passatempo gratuito in grado di far compagnia agli amanti dell'universo Marvel, soprattutto considerando che è disponibile in formato gratuito: potete procedere già da adesso con il download al seguente indirizzo e iniziare a divertirvi.

Non avrà la stessa presentazione grafica o godibilità di Marvel Tokon, ma potrebbe comunque riuscire a regalarvi un po' di divertimento per qualche breve istante.

