Xbox si sta già preparando a un futuro next-gen, con nuove console che a quanto pare dovrebbero essere più simili a PC, ma questo non significa che Series X|S sta venendo abbandonata.

Microsoft ha infatti rilasciato proprio nelle scorse ore un nuovo aggiornamento di sistema per le sue console, già disponibile per il download da adesso su tutte le console: a differenza di precedenti update, si tratta infatti di una release pubblica.

L'aggiornamento di giugno 2025 introduce alcune piccole utili novità, svelate nel dettaglio nel changelog ufficiale, attualmente disponibile solo in lingua inglese.

Tra le novità introdotte ci sarà una migliore personalizzazione della schermata Home principale: adesso potrete nascondere facilmente le app di sistema, mettere in evidenza giochi preferiti e perfino ridurre il numero di giochi e app che verranno mostrati tra gli ultimi avvii.

Viene inoltre segnalato l'arrivo ufficiale dei Game Hub, feature precedentemente disponibile solo per gli Insider ma adesso disponibile per il grande pubblico: prima dell'avvio di un gioco potrete vedere diverse informazioni a tema, come le vostre statistiche, eventuali add-on disponibili, eventi in corso e tanto altro ancora.

Dato che potrebbe rallentare il tempo di avvio dei giochi – di fatto, richiederebbe di superare anche questa schermata – è possibile disattivare i Game Hub in tutta facilità: non dovete fare altro che dirigervi al menù delle impostazioni, per poi dirigervi alle opzioni per personalizzazione e, infine, andando nel menù relativo a giochi e app.

Come ulteriori novità dell'aggiornamento segnaliamo miglioramenti ai salvataggi in cloud, che adesso daranno ai giocatori maggiori informazioni sui progressi del caricamento, anche da dispositivi diversi, e una riorganizzazione dei vantaggi dedicati agli utenti iscritti a Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon) per i giochi free-to-play.

Il nuovo aggiornamento di Xbox Series X|S è già disponibile per il download: se le vostre console non si fossero aggiornate in automatico, potete verificare manualmente la disponibilità del firmware sempre attraverso il menù delle impostazioni.