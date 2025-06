Su Amazon oggi trovate la smart TV LG OLED evo 55'' Serie G4 2024 al prezzo eccezionale di 1.095€ invece di 2.399€, con uno sconto fantastico del 54%. Questo televisore vi offrirà un'esperienza visiva straordinaria grazie al processore α11 e alla tecnologia Brightness Booster Max che garantisce immagini fino al 30% più luminose. Il design elegante con staffa zero-gap inclusa vi permetterà di installarlo a filo muro come un quadro.

Smart TV LG OLED evo 55'' Serie G4 2024, chi dovrebbe acquistarla?

La TV LG OLED evo 55'' Serie G4 2024 è una smart TV perfetta per chi cerca un'esperienza visiva di livello cinematografico a casa propria. Con il suo design ultra-sottile pensato per l'installazione a parete e la tecnologia OLED di ultima generazione, vi conquisterà se siete appassionati di film e serie TV che desiderano colori vividi, neri perfetti e una luminosità superiore del 30% rispetto ai modelli tradizionali. Il supporto per Dolby Vision e Dolby Atmos trasformerà il vostro salotto in una vera sala cinematografica.

Questo televisore si rivela ideale anche per i gamer più esigenti grazie alle 4 porte HDMI 2.1 che supportano il gaming in 4K a 144fps, con tecnologie VRR, G-Sync e FreeSync per un gameplay fluido e reattivo. Il processore α11 con intelligenza artificiale e il sistema webOS 24 con 5 anni di aggiornamenti garantiti soddisfano le esigenze di chi vuole un prodotto all'avanguardia e duraturo nel tempo, mentre la garanzia di 5 anni sul pannello OLED offre la tranquillità di un investimento sicuro.

Al prezzo di 1.095€ invece di 2.399€, questa smart TV LG OLED evo rappresenta un'opportunità eccezionale per chi cerca qualità premium. Vi consigliamo l'acquisto per l'eccellente rapporto qualità-prezzo, la garanzia di 5 anni sul pannello OLED e le prestazioni superiori sia per l'intrattenimento che per il gaming. La staffa a muro inclusa e il design ultra-sottile completano un pacchetto davvero vantaggioso per trasformare il vostro salotto in un centro multimediale di alta qualità.

