Nintendo ha appena rilasciato a sorpresa un nuovo aggiornamento di sistema per entrambe le sue console ibride: da questo momento potete scaricare il firmware 20.1.5 sia su Switch 2 che sulle prime console ibride.

Il changelog ufficiale, attualmente disponibile solo in lingua inglese al seguente indirizzo, purtroppo non ci dice nello specifico cosa è cambiato: al suo interno è infatti presente solo una frase generica, che i fan avranno ormai imparato a memoria.

«Miglioramenti generali alla stabilità di sistema per migliorare l'esperienza degli utenti».

Nintendo non ha voluto chiarire cosa è cambiato per l'esattezza, anche se un giro sui forum Reddit ci svela che c'è una modifica nascosta che effettivamente migliora la retrocompatibilità per alcuni giochi su Switch 2.

Alcuni utenti stanno infatti segnalando che, dopo aver aggiornato le console ibride di ultima generazione, ora riescono a far girare alcune collezioni retro sviluppate con Carbon Engine 2.

Diversi titoli prodotti da Limited Run Games non riuscivano più ad avviarsi sulle nuove console, ma pare che il nuovo aggiornamento sia finalmente riuscito a risolvere questa bizzarra problematica e permettere ai giocatori di godere pienamente del proprio catalogo di giochi.

Non è invece chiaro se sulle prime console Switch (che trovate su Amazon) siano effettivamente notabili dei miglioramenti, ma vi terremo aggiornati non appena scopriremo novità in merito.

Per il momento, posso solo consigliarvi come sempre di scaricare l'aggiornamento il prima possibile, così da potervi godere la migliore esperienza di gioco possibile e accedere a tutte le funzionalità online senza problemi di sorta.

Potete verificare manualmente la disponibilità di aggiornamenti tramite l'apposito menù delle impostazioni, ma se le vostre console sono collegate a internet in modalità riposo potreste aver solo bisogno di autorizzare l'installazione.

