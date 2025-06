Hidden Path Entertainment stava sviluppando Project Dante, un RPG open world ambientato nell’universo di Dungeons & Dragons, ma il progetto è stato cancellato nel 2023 dopo circa tre anni di sviluppo, senza mai essere stato ufficialmente presentato al pubblico.

Recentemente, però, sono trapelati video di gameplay che mostrano combattimenti corpo a corpo e a distanza, puzzle, missioni e compagni di squadra, suggerendo che il gioco avrebbe potuto essere un RPG d’azione molto promettente.

La cancellazione sarebbe stata causata da problemi di finanziamento, che hanno portato anche al licenziamento di 44 dipendenti dello studio.

Questo leak ci dà un piccolo assaggio di quello che avrebbe potuto essere un titolo interessante, lasciando un po’ di amaro in bocca per chi sperava in un RPG open world di Dungeons & Dragons di qualità.

Ora non resta che attendere che il nuovo progetto riesca a soddisfare le aspettative e a offrire un’esperienza degna del ricco e amato universo della saga.

Difatti, per chi non lo sapesse, i fan di Dungeons & Dragons possono sperare nel nuovo progetto della saga, attualmente in sviluppo presso Giant Skull, uno studio formato da ex sviluppatori di Respawn Entertainment, noti per Star Wars Jedi: Fallen Order e Survivor (che trovate su Amazon), guidato da Stig Asmussen, director di Star Wars Jedi: Survivor e God of War III.

Personalmente, trovo davvero un peccato che Project Dante sia stato cancellato, soprattutto perché i materiali trapelati mostrano un potenziale davvero interessante per un RPG d’azione ambientato in Dungeons & Dragons. Speriamo che il nuovo progetto di Giant Skull possa raccogliere questa eredità e regalarci finalmente un’esperienza all’altezza delle aspettative dei fan.

Del resto, Dungeons & Dragons è un brand ormai legato in maniera indissolubile al mondo dei videogiochi, e Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked sembra rimarcarlo.

Ma non solo: avete letto che anche la più grande serie su Dungeons & Dragons potrebbe diventare un videogioco? Trovi tutti i dettagli nella nostra notizia.