Sta per tornare uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti dello shopping online: Amazon Prime Day 2025, l’evento esclusivo dedicato ai clienti Prime, si terrà dall’8 all’11 luglio. Quattro giorni di sconti imperdibili, promozioni personalizzate e offerte sui prodotti dei migliori marchi, pensati appositamente per chi è abbonato al servizio Amazon Prime.

Cos'è il Prime Day?

Nato nel 2015 per celebrare il 20° anniversario di Amazon, il Prime Day è diventato negli anni un appuntamento fisso, atteso da milioni di clienti in tutto il mondo. Ma attenzione: è un evento riservato esclusivamente agli iscritti a Prime, il programma di Amazon che garantisce vantaggi esclusivi in cambio di un abbonamento mensile o annuale. L’obiettivo? Ringraziare i clienti Prime con offerte incredibili su migliaia di articoli, dai dispositivi elettronici alla moda, passando per la casa, la bellezza, l’informatica, l’intrattenimento e molto altro. Durante il Prime Day, Amazon si trasforma in un gigantesco centro commerciale digitale dove tutto (o quasi) è scontato... e solo per pochi giorni.

Come prepararsi al meglio per il Prime Day

Per partecipare al Prime Day 2025, la prima cosa da fare è semplice: iscriversi ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato, puoi iniziare con una prova gratuita di 30 giorni (se disponibile) e approfittarne per vivere al massimo questo evento. Una volta iscritti, ci sono alcuni consigli per non perdere neanche un’offerta:

Consulta le offerte Prime già attive: Amazon spesso anticipa alcune promozioni nei giorni precedenti, quindi vale la pena iniziare a dare un’occhiata.

Crea una Lista dei Desideri: segnare in anticipo i prodotti che ti interessano ti aiuterà a tenere d’occhio le eventuali offerte non appena saranno attive.

Imposta notifiche personalizzate tramite l’app Amazon: in questo modo riceverai avvisi quando i prodotti che ti interessano vanno in sconto.

Segui i marchi o le categorie che preferisci: Amazon permette di selezionare le aree di tuo interesse e ricevere aggiornamenti mirati.

Cosa include l’abbonamento Amazon Prime

Essere clienti Prime non significa solo avere accesso anticipato e privilegiato alle offerte del Prime Day. L’abbonamento include una serie di vantaggi esclusivi che rendono l’esperienza Amazon ancora più ricca e completa:

Prime Video : la piattaforma streaming di Amazon, con film, serie TV, documentari e produzioni originali.

: la piattaforma streaming di Amazon, con film, serie TV, documentari e produzioni originali. Prime Delivery : spedizioni rapide e gratuite su milioni di prodotti, anche in un solo giorno.

: spedizioni rapide e gratuite su milioni di prodotti, anche in un solo giorno. Amazon Music Prime : milioni di brani in streaming senza pubblicità.

: milioni di brani in streaming senza pubblicità. Prime Reading : un’ampia selezione di eBook e riviste da leggere gratuitamente.

: un’ampia selezione di eBook e riviste da leggere gratuitamente. Offerte esclusive tutto l’anno, anche al di fuori del Prime Day.

Dal 8 all’11 luglio, Amazon Prime Day 2025 sarà l’occasione perfetta per rinnovare la casa, fare acquisti tech, anticipare i regali o semplicemente togliersi qualche sfizio a prezzi mai visti. Ma solo se sei iscritto a Prime. Se ancora non lo sei, questo è il momento giusto per provare. E se lo sei già… preparati: il countdown alle offerte più attese dell’anno è ufficialmente iniziato.

