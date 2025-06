Se siete alla ricerca di un controller di fascia alta che vi permetta di giocare al massimo delle vostre possibilità, non potete lasciarvi sfuggire l'offerta attualmente disponibile su Amazon. Infatti, Sony DualSense Edge, controller ufficiale per PlayStation 5, è infatti in promozione a soli 175€, con uno sconto del 27% rispetto al prezzo consigliato di 239,99€. Una riduzione significativa per un accessorio pensato per i gamer più esigenti.

Sony DualSense Edge, chi dovrebbe acquistarlo?

DualSense Edge si distingue per la sua ampia gamma di opzioni di personalizzazione, che lo rendono un vero e proprio strumento da competizione. Potrete rimappare i tasti, regolare la corsa dei grilletti, modificare la sensibilità delle levette analogiche e l'intensità del feedback aptico, creando profili di controllo adatti a ogni tipo di gioco. L'interfaccia utente integrata nel controller consente inoltre di passare da un profilo all'altro con un semplice tocco, senza dover accedere ai menu della console.

Tra le caratteristiche tecniche più apprezzate troviamo i moduli levetta sostituibili, i cappucci intercambiabili, e i tasti posteriori mappabili, disponibili in due varianti per adattarsi alle preferenze di ogni utente. La presenza di una custodia rigida da trasporto, inclusa nella confezione insieme a un cavo USB-C rivestito e vari accessori, ne sottolinea ulteriormente la natura premium.

Il design ergonomico e il comfort prolungato sono il frutto di uno sviluppo che ha coinvolto direttamente giocatori professionisti e sviluppatori, per offrire un'esperienza su misura fin dal primo utilizzo. In breve, DualSense Edge è il controller ideale per chi desidera portare le proprie sessioni di gioco a un livello superiore.

Se volete investire in un accessorio che unisce tecnologia avanzata, prestazioni elevate e personalizzazione estrema, questa è l'occasione giusta. Il prezzo di 175€ rappresenta una rara opportunità per accedere a uno dei dispositivi più completi mai realizzati da Sony per il mondo console. Inolte, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori controller gaming per ulteriori consigli.

