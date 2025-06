Capcom è pronta a mostrarci più nel dettaglio alcuni dei suoi giochi più attesi, annunciando un nuovo evento streaming speciale che farà le gioie dei fan.

Tra poche giornate potremo infatti assistere al nuovo Capcom Spotlight, show trasmesso direttamente dal publisher e che si concentrerà nello specifico su 4 videogiochi.

Due di questi sono già disponibili sul mercato e dovrebbero riguardare futuri aggiornamenti, mentre le altre due sorprese sono Resident Evil Requiem e Pragmata, tra i protagonisti degli scorsi eventi estivi.

Di seguito trovate dunque tutti i giochi presenti durante l'evento, anche se ovviamente non è detto che non ci siano sorprese extra dell'ultima ora non ancora svelate:

Monster Hunter Wilds

Resident Evil Requiem

Pragmata

Street Fighter 6: Years 1-2 Fighters Edition

Il nuovo Capcom Spotlight si svolgerà il 27 giugno 2025 alle ore 00:00 italiane, ovvero durante la mezzanotte che divide il 26 e il 27 giugno.

L'evento avrà una durata di circa 40 minuti complessivi: Capcom ci fa sapere che al suo interno troveremo novità sui giochi più attesi, interviste agli sviluppatori e dettagli sul prossimo aggiornamento di Monster Hunter Wilds (lo trovate su Amazon, a proposito).

Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sul sito ufficiale dedicato all'evento, ma sappiamo che la trasmissione dovrebbe essere resa disponibile anche con sottotitoli in italiano.

Per il momento, posso solo invitarvi a segnare questo appuntamento sul vostro calendario e di continuare a seguirci sulle nostre pagine per scoprire le ultime novità.

Ovviamente, anche la redazione di SpazioGames.it seguirà con molta attenzione l'evento, segnalandovi prontamente tutti gli aggiornamenti più interessanti che arriveranno dalla Capcom Spotlight.

Chiaramente il gioco che attirerà maggiormente l'attenzione del pubblico sarà Resident Evil Requiem, che presto potrà essere provato già durante la Gamescom: chissà che magari Capcom non possa annunciare il lancio di una demo anche per chi non potrà partecipare all'evento.