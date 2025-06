PlayStation Store ha appena inaugurato la nuova promozione settimanale con le "Offerte di metà anno", pensate proprio per festeggiare l'aver superato la metà di questo 2025.

I nuovi sconti dello store ci permetteranno di risparmiare anche fino al 90% su tantissimi dei migliori videogiochi disponibili su PS5 e PS4, con tante grandi produzioni pronte ad aggiungersi al vostro catalogo virtuale (trovate gift card per fare acquisti su Amazon).

Abbiamo provato come di consueto a selezionare per voi i migliori giochi in offerta su PlayStation Store: li trovate qui di seguito.

Offerte di metà anno su PS Store: migliori giochi in sconto

A Plague Tale Bundle a 31,99€ (anziché 79,99€)

a 31,99€ (anziché 79,99€) Assassin's Creed Valhalla a 17,49€ (anziché 69,99€)

a 17,49€ (anziché 69,99€) Black Myth: Wukong a 55,99€ (anziché 69,99€)

a 55,99€ (anziché 69,99€) Crash Bandicoot 4: It's About Time a 23,09€ (anziché 69,99€)

a 23,09€ (anziché 69,99€) Dead Space: Edizione Digitale Deluxe a 17,99€ (anziché 89,99€)

a 17,99€ (anziché 89,99€) Dragon's Dogma 2 a 29,99€ (anziché 74,99€)

a 29,99€ (anziché 74,99€) Final Fantasy XVI a 38,99€ (anziché 59,99€)

a 38,99€ (anziché 59,99€) Forza Horizon 5 Deluxe Edition a 71,99€ (anziché 89,99€)

a 71,99€ (anziché 89,99€) Grand Theft Auto V (PS4 + PS5) a 19,79€ (anziché 59,99€)

a 19,79€ (anziché 59,99€) Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition a 21,24€ (anziché 84,99€)

a 21,24€ (anziché 84,99€) Horizon Zero Dawn Remastered a 39,99€ (anziché 49,99€)

a 39,99€ (anziché 49,99€) Kingdom Come: Deliverance II Gold a 67,49€ (anziché 89,99€)

a 67,49€ (anziché 89,99€) LEGO Star Wars: Skywalker Saga Deluxe a 13,99€ (anziché 69,99€)

a 13,99€ (anziché 69,99€) Mortal Kombat 1: Definitive Edition a 27,99€ (anziché 69,99€)

a 27,99€ (anziché 69,99€) Need for Speed Heat a 6,99€ (anziché 69,99€)

a 6,99€ (anziché 69,99€) Persona 5 Royal a 20,99€ (anziché 59,99€)

a 20,99€ (anziché 59,99€) Prince of Persia: The Lost Crown a 19,99€ (anziché 39,99€)

a 19,99€ (anziché 39,99€) Psychonauts 2 a 11,99€ (anziché 59,99€)

a 11,99€ (anziché 59,99€) Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition a 19,99€ (anziché 99,99€)

a 19,99€ (anziché 99,99€) Resident Evil Remake Trilogy a 40,49€ (anziché 89,99€)

a 40,49€ (anziché 89,99€) Silent Hill 2 Deluxe Edition a 47,99€ (anziché 79,99€)

a 47,99€ (anziché 79,99€) Skyrim Anniversary Edition a 18,14€ (anziché 54,99€)

a 18,14€ (anziché 54,99€) Spyro Reignited Trilogy a 13,99€ (anziché 39,99€)

a 13,99€ (anziché 39,99€) The Outer Worlds a 9,89€ (anziché 29,99€)

a 9,89€ (anziché 29,99€) Warhammer 40,000: Space Marine 2 Gold a 59,99€ (anziché 99,99€)

Naturalmente la nostra è da considerarsi solo una selezione parziale, dato che ci sono oltre 3000 giochi in offerta: potete vedere la lista completa alla seguente pagina ufficiale.

La promozione di PlayStation Store terminerà il 3 luglio 2025: avete dunque come di consueto circa 2 settimane di tempo per approfittare di queste occasioni.

Ma se avete ancora fame di offerte su PlayStation Store, vi ricordo che restano disponibili per una settimana gli sconti dedicati alle migliori rimasterizzazioni e giochi retro.