Come giocare i giochi Xbox su Amazon Fire TV Stick

Il panorama di Xbox continua ad aprirsi a chi non ha affatto una console Xbox, con l'arrivo ufficiale del cloud di Xbox Game Pass anche per coloro che hanno una Amazon Fire TV Stick collegata al loro televisore.

Come vi abbiamo riferito nella notizia e come annunciato da Microsoft su Xbox Wire, la nuova funzionalità permette di accedere all'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate direttamente con la Fire Stick da collegare alla TV.

Non c'è quindi nessun bisogno di avere una Xbox Series X o S: basterà collegare un controller Bluetooth e cominciare a giocare.

Vediamo allora come funziona e su quali modelli di Fire Stick la funzionalità sarà disponibile da luglio.

Giochi Xbox su Fire TV Stick: come giocare

La procedura è in realtà molto semplice. I passaggi da seguire sono i seguenti:

Collegate la Fire TV Stick al vostro televisore; Dall'interfaccia della Fire TV, scaricate l'app Xbox tramite Amazon Appstore; Sull'app Xbox, fate login nel vostro account. Se siete già abbonati a Game Pass Ultimate, potete già iniziare a scegliere il gioco a cui giocare! Se non siete abbonati, potete attivare il primo mese di abbonamento a condizioni speciali, oppure giocare Fortnite completamente gratis. Collegate un controller Bluetooth alla TV. Sono supportati tutti i controller Xbox, ma anche quelli PlayStation come DualSense e DualShock4. Giocate!

Ovviamente, trattandosi di un'esperienza in cloud, è necessario avere una connessione internet sempre attiva per poter ricevere e trasmettere al server in cloud le immagini di gioco.

In questo modo, è possibile eseguire anche giochi tecnicamente molto impegnativi, come Starfield ed Hellblade II, semplicemente avvalendosi della Fire TV Stick, dal momento che le operazioni di calcolo ed elaborazione del gioco sono eseguite in remoto e trasmesse online alla vostra TV.

Quali Fire TV Stick supportano i giochi Xbox?

Amazon e Microsoft hanno confermato che le Fire TV Stick che supportano il cloud di Xbox sono:

Fire TV Stick 4K Max - 79,99€

- 79,99€ Fire TV Stick 4K - 69,99€

Fire TV Stick 4K Max

Parliamo della Fire TV Stick più potente tra le opzioni di Amazon, che gode di supporto per il Wi-Fi 6E (ottimo, considerando che la connessione sarà importantissima per la vostra esperienza di gioco).

Supporta HDR10+, la trasmissione di immagini in 4K Ultra HD e permette anche di controllare i dispositivi smart compatibili della vostra casa. Dotata di 16 GB di memoria (il doppio rispetto al modello base 4K), vi permette di avere un bel po' di spazio per salvare le vostre app o le foto che volete proiettare sulla TV.

Ovviamente, potete anche installare servizi di video on demand come Amazon Prime Video o Disney+ per godervi i vostri show preferiti.

Fire TV Stick 4K

Leggermente più economica, questa versione della TV stick offre comunque immagini in 4K e con HDR 10+, anche se la connessione è Wi-Fi 6.

È senza dubbio il modello più diffuso tra le diverse Fire TV Stick di Amazon e, esattamente come la sorella maggiore, permette di installare anche le vostre app preferite per l'accesso ai video on demand.

Da quando è disponibile?

È possibile scaricare l'app Xbox su Amazon Fire TV Stick 4K da luglio 2024.

Cos'è Xbox Game Pass Ultimate e che giochi include?

Xbox Game Pass Ultimate è il tier più alto dell'abbonamento al servizio Game Pass di Microsoft. Permette di accedere a una ampia selezione di giochi on demand su Xbox, su PC e in cloud – proprio quest'ultima è la libreria di giochi a cui si potrà fare riferimento tramite Fire TV Stick.

Con un prezzo mensile di 14,99€ (ma è possibile abbonarsi il primo mese a solo 1€ se non si è mai stati sottoscrittori prima), si possono giocare tutti i giochi previsti dalla libreria, che comprende sempre le nuove uscite degli Xbox Game Studios fin dal day-one – come Fallout, The Elder Scrolls, Halo, Hellblade o Gears of War.

Consultate qui la nostra lista di tutti i giochi inclusi in Game Pass Ultimate.

Come abbonarsi a Game Pass Ultimate?

Se siete interessati, potete abbonarvi a Game Pass: