Star Wars Jedi: Survivor per PS5 in SUPER OFFERTA! -39%

Per gli appassionati di Star Wars, ecco una notizia eccezionale: la versione PS5 di Star Wars Jedi: Survivor è ora disponibile su Amazon a soli 48,48€, rispetto al prezzo originale di 79,99€. Questo significa che potete godere di uno sconto del 39%, un'occasione imperdibile per tutti i fan desiderosi di continuare l'epico viaggio di Cal, ora diventato un potente cavaliere Jedi. Il gioco offre l'opportunità di immergersi in biomi unici e affrontare sfide e nemici mai visti prima, mantenendo intatto lo spirito e l'azione che hanno sempre caratterizzato la saga di Star Wars. E se avete voglia di avventure nel Giappone feudale, vi consigliamo anche di dare un'occhiata al prossimo Assassin's Creed Shadows.

Star Wars Jedi: Survivor, chi dovrebbe acquistarlo?

Star Wars Jedi: Survivor (qui trovate la nostra recensione completa) è perfetto per tutti gli appassionati dell'universo di Star Wars e per gli amanti dei videogiochi d'avventura e azione. Questo titolo è particolarmente indicato per coloro che hanno seguito le vicende di Cal nel capitolo precedente e desiderano continuare a esplorare la sua evoluzione da padawan a cavaliere Jedi. Con un sistema di combattimento potenziato, nuove abilità della Forza e stili diversificati di combattimento con la spada laser, i giocatori troveranno nuove sfide e modalità per immergersi ancora più profondamente in questa esperienza.

Oltre alle novità in termini di gameplay, Star Wars Jedi: Survivor offre l'opportunità di esplorare nuovi pianeti e confini conosciuti nell'immenso universo di Star Wars, arricchendo ulteriormente l'esperienza con biomi, sfide e nemici inediti.

Con un prezzo ridotto da 79,99€ a soli 48,48€, Star Wars Jedi: Survivor rappresenta un'opportunità imperdibile per gli appassionati del franchise e i giocatori alla ricerca di un'avventura ricca d'azione e di esplorazione. Grazie alla sua trama avvincente, ai sistemi di combattimento migliorati e alla libertà di esplorazione, ne consigliamo vivamente l'acquisto per vivere appieno l'esperienza di un cavaliere Jedi in una galassia lontana lontana.

