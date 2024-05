Aspirapolvere senza filo Tineco con sconto di 120€!

Il Tineco FLOOR ONE S7 è un aspirapolvere senza fili, progettato per pulire sia a secco che a umido con una straordinaria autonomia. Grazie alla tecnologia AutoPulente FlashDry, garantisce una pulizia accurata e un'asciugatura istantanea ad aria calda a 70°C. La funzione di pulizia dei bordi su entrambi i lati assicura che nessun angolo della vostra casa venga trascurato. Originariamente proposto a 799€, è ora disponibile su Amazon al prezzo speciale di 679€, offrendovi un risparmio del 15%!

Tineco FLOOR ONE S7, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Tineco FLOOR ONE S7 è l'alleato perfetto per chi cerca una soluzione definitiva alle pulizie domestiche, eliminando la fatica e riducendo i tempi dedicati alla manutenzione dei pavimenti. Grazie alle sue funzionalità avanzate, questo aspirapolvere senza fili è ideale per chi non vuole scendere a compromessi sulla pulizia, desiderando un ambiente domestico impeccabile. Con un'autonomia fino a 40 minuti, è perfetto anche per abitazioni di grandi dimensioni, permettendo di coprire ampie aree senza interruzioni.

Il Tineco FLOOR ONE S7 si distingue per la sua praticità d'uso, grazie al sistema di autopropulsione bidirezionale SmoothPower che riduce la fatica durante l'utilizzo. La pulizia dei bordi su entrambi i lati assicura che anche gli angoli più difficili vengano raggiunti. Il sistema autopulente FlashDry utilizza acqua calda a 70°C per sciogliere efficacemente le macchie, garantendo una pulizia profonda. Questo sistema si occupa anche dell'asciugatura a centrifuga, ottimizzando l'aspirazione dell'acqua e mantenendo il rullo della spazzola più pulito e meno umido. Inoltre, il sistema di flusso dell'acqua a pressione bilanciata lo rende ideale per chi possiede animali domestici o bambini, garantendo un alto livello di igiene e la rimozione efficace di macchie e sporco ostinato.

Il Tineco FLOOR ONE S7 è la scelta ideale per chi cerca una soluzione efficace e semplice per mantenere i pavimenti di casa puliti. Con caratteristiche all'avanguardia come la pulizia con acqua calda, l'asciugatura istantanea e l'autopulizia, oltre a una lunga autonomia e la capacità di pulire fino ai bordi, questo dispositivo assicura igiene profonda senza sforzo. Non possiamo fare a meno di consigliarlo, soprattutto considerando il prezzo attuale di 679€ invece di 799€.

Vedi offerta su Amazon