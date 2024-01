SVUOTATUTTO AMAZON: SSD WD_BLACK 4TB per PS5 in sconto del 19%

In un'era dove la velocità e la capacità di archiviazione sono essenziali per gli appassionati di gaming e per i professionisti, l'SSD WD_BLACK SN850P da 4 TB, uno dei migliori SSD per PS5, si presenta come una scelta imbattibile. Disponibile ora su Amazon a un prezzo straordinario di soli €429, rispetto al prezzo consigliato di €529, questo SSD offre un incredibile sconto del 19%.

WD_BLACK SN850P 4TB, chi dovrebbe acquistarlo?

Con un'ampia di archiviazione che può contenere fino a 100 giochi, questa unità è la scelta ideale per chi desidera avere a disposizione una libreria vasta e sempre aggiornata senza rinunciare alla velocità. L'alta reattività e la fluidità garantite dalla tecnologia NVMe PCIe Gen4, con velocità fino a 7300 MB/s in lettura, vi permetteranno di immergervi nel cuore dell'azione e affrontare ogni avventura digitale senza alcuna interruzione.

Il dissipatore di calore incluso, elegante e funzionale, assicura che il vostro dispositivo resti al fresco anche durante le maratone di gioco più intense, evitando il rischio di surriscaldamento e garantendo una durata maggiore dell'unità. Il modello, ufficialmente concesso in licenza per PS5, si installa senza esitazioni, permettendovi di espandere la vostra console con la certezza di un prodotto affidabile e autorizzato.

Con un'offerta esclusiva a soli €429,00 invece di €529,00, il WD_BLACK SN850P è la scelta ideale per gli appassionati di gaming che desiderano prestazioni di alto livello senza compromessi. Affidabilità, velocità straordinaria e capienza generosa rendono questo SSD un investimento vincente per migliorare il vostro arsenale ludico. Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di potenziare la vostra console PS5 con una soluzione di storage approvata con elevate prestazioni.

