SPQRisiKo a solo 36€ per giocare nell'Impero Romano!

Se amate Risiko e la storia, non dovete perdere l'edizione SPQRisiKo, il gioco da tavolo di strategia ambientato nell'antico Impero Romano, che appassiona grandi e piccini a partire dagli 8 anni in su. Questa versione vi trasporterà in un'avventura epica dove dovrete dimostrare le vostre abilità conquistando province e mari. Controllate legionari, triremi e mettete alla prova il vostro ingegno strategico per ricostituire il potere di Roma. Il set include un'ampia gamma di materiali di gioco per un'esperienza coinvolgente.

Spqrisiko, chi dovrebbe acquistarlo?

SPQRisiKo è un gioco da tavolo perfetto per gli amanti della storia e della strategia, ambientato nell'affascinante e tumultuosa epoca dell'Antico Impero Romano. Con una mappa dettagliata dell'Impero Romano suddivisa in province e regioni di mare, SPQRisiKo incoraggia i giocatori ad accumulare il maggior numero di Punti Vittoria per conquistare il controllo del potere. Con le sue miniature dettagliate di legionari, triremi e metropoli, nonché un'attenta riproduzione degli aspetti più emblematici dell'epoca quale teatri di battaglie e centri di potere, saprà soddisfare sia i giocatori esperti di strategia sia i neofiti, grazie alla sua capacità di combinare apprendimento e divertimento.

SPQRisiKo promette intense battaglie per il controllo delle province e dei mari. La plancia di gioco è un dettagliato mappamondo dell'Impero Romano, suddiviso in 45 regioni, 6 province e 12 Regioni di Mare, complete di un apposito tracciato segnapunti e una sezione per la fase di rinforzi. Vi troverete a comandare armate rappresentate da legionari, stendardi e triremi, e a lottare per ottenere il potere rappresentato da miniaturizzate arene e metropoli. Il set include un tabellone, un mazzo di carte, vari gettoni, 6 dadi e le truppe miniaturizzate.

SPQRisiKo non è solo un gioco da tavolo, ma un vero viaggio nel tempo che vi permetterà di vivere la grandezza dell'Impero Romano attraverso sfide di strategia e conquista.

