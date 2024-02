BOMBA: Soundbar JBL su Amazon ora costa 151€ in meno!

Una bella soundbar può far fare un vero salto di qualità alla vostra postazione da gioco o in cui vi godete i vostri contenuti preferiti: è anche il caso della soundbar JBL Bar 500, che ora potete acquistare a prezzo ridotto. Su Amazon, infatti, potete trovarla con uno sconto del 23%, ossia a soli 498,58€: un bel taglio rispetto ai 649,99€ abituali.

Soundbar JBL, chi dovrebbe acquistarla?

La soundbar JBL Bar 500 si rivolge agli appassionati di film, musica e sport in cerca di un'esperienza audio di alta qualità direttamente nel comfort di casa. Dotata di un subwoofer wireless da 10" che offre un suono potente e bassi profondi, questa soundbar promette un'immersione totale nell'azione. L'uso del MultiBeam e del Dolby Atmos 3D Surround Sound assicura un audio avvolgente, rendendovi parte integrante della scena senza la necessità di cavi o altoparlanti aggiuntivi.

Per coloro che apprezzano la tecnologia e la comodità, la JBL Bar 500 offre funzionalità avanzate come il Wi-Fi integrato con supporto per AirPlay, Alexa Multi-Room Music e Chromecast built-in, consentendo l'accesso a oltre 300 servizi di streaming musicale online. La tecnologia PureVoice ottimizza la chiarezza vocale, garantendo che ogni parola dei dialoghi sia udibile anche nelle scene più intense.

In sintesi, la soundbar JBL Bar 500, al prezzo di 498,58€ con grande sconto del 23%, rappresenta un investimento solido per chi desidera migliorare in modo significativo l'esperienza audio della propria TV. L'interfaccia utente intuitiva, la qualità dei bassi e la chiarezza dei dialoghi vi immergeranno completamente nei vostri contenuti preferiti, giustificando appieno l'acquisto.

