Se siete alla ricerca di una console portatile da gaming che unisca potenza, versatilità e un design raffinato, l'offerta attualmente disponibile su Amazon per ASUS ROG Ally X è semplicemente imperdibile. Il dispositivo è acquistabile a soli 799€, con un sconto dell'11% rispetto al prezzo più basso recente di 899€. Si tratta del minimo storico per questa console di nuova generazione, una vera e propria rivoluzione nel mondo del gaming in mobilità.

ASUS ROG Ally X, chi dovrebbe acquistarla?

ASUS ROG Ally X si distingue per un look total black elegante e aggressivo, una nuova impugnatura ergonomica e una conformazione dei tasti rivisitata, pensata per migliorare il comfort anche durante le sessioni di gioco più lunghe. A bordo troviamo un display touchscreen da 7 pollici, con risoluzione Full HD, finitura glossy e refresh rate a 120Hz, ideale per godere appieno di ogni dettaglio visivo.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, questa console monta il potente processore AMD Ryzen Z1 Extreme, affiancato da ben 24GB di RAM e da un veloce SSD PCIe da 1TB, che assicura ampio spazio di archiviazione e caricamenti rapidi. La compatibilità con schede grafiche esterne, il supporto per schede SD e la connettività Wi-Fi 6E rendono l'ASUS ROG Ally X una soluzione estremamente completa, perfetta anche per chi desidera un dispositivo da usare come PC portatile con Windows 11 Home.

La presenza di un sistema di dissipazione a doppia ventola e la ricarica rapida al 50% in soli 30 minuti completano un quadro tecnico di altissimo livello. ASUS ROG Ally X è pensata per chi desidera portare sempre con sé tutta la potenza e l'esperienza del mondo ROG, accedendo alle proprie piattaforme gaming preferite, streammando o gestendo i propri social senza compromessi.

Disponibile ora su Amazon al prezzo più basso di sempre, ASUS ROG Ally X rappresenta un'occasione rara per fare un salto di qualità nel gaming portatile. Approfittatene finché l'offerta è attiva. Infine, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione completa per ulteriori consigli.

