Se siete alla ricerca di una console next-gen ad alte prestazioni, compatta e al miglior prezzo del momento, non potete lasciarvi sfuggire questa eccezionale offerta inerente alla PS5 Slim su MediaWorld. Infatti, PlayStation 5 Slim con lettore disco è ora disponibile a soli 449€, con uno sconto del 18,21% rispetto al recente prezzo minimo di 548,99€. Un'occasione irripetibile per entrare nel mondo del gaming di nuova generazione, risparmiando oltre 99 euro sul prezzo più basso degli ultimi tempi.

PS5 Slim, chi dovrebbe acquistarla?

PS5 Slim mantiene intatte le straordinarie capacità della PlayStation 5 originale, ma in un formato più compatto ed elegante. Con il suo design ridotto, si adatta perfettamente a qualsiasi configurazione da salotto o postazione gaming, offrendo al tempo stesso tutta la potenza che ci si aspetta da una console di nuova generazione.

Grazie all'SSD da 1 TB ad altissima velocità, i caricamenti sono quasi istantanei, permettendovi di passare da un gioco all'altro senza interruzioni. Il sistema I/O integrato consente agli sviluppatori di sfruttare appieno la velocità dell'SSD, offrendo esperienze di gioco ancora più immersive e dinamiche.

PS5 Slim supporta gaming in 4K e output a 120 Hz, per una fluidità e una nitidezza visiva impressionanti nei titoli compatibili. La tecnologia Ray Tracing garantisce riflessi realistici e ombre dettagliate, mentre l'HDR rende i colori più intensi e vividi su TV compatibili. Non manca il supporto all'audio 3D Tempest, che dona profondità e direzionalità al sonoro, trasformando ogni partita in un'esperienza coinvolgente.

Incluso nella console è presente Astro’s Playroom, un platform pensato per mostrare le funzionalità avanzate del controller DualSense, come il feedback aptico e i grilletti adattivi, che aggiungono un nuovo livello di interazione nei giochi supportati.

Infine, grazie alla retrocompatibilità, potrete continuare a giocare a oltre 4000 titoli per PS4, molti dei quali ottimizzati per prestazioni migliorate su PS5. A soli 449€, PS5 Slim è attualmente una delle migliori offerte sul mercato per chi desidera unirsi alla next-gen senza compromessi.

