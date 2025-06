Se siete alla ricerca di un mouse da gaming ad alte prestazioni con un design iconico e funzionalità professionali, non potete lasciarvi sfuggire l'offerta attualmente disponibile su Amazon. Il celebre Logitech G502 HERO è infatti in vendita a soli 39,99€, con uno sconto del 28% rispetto al più recente prezzo minimo di 46€. Un'opportunità davvero imperdibile per aggiornare la vostra postazione gaming con uno dei dispositivi più apprezzati dai gamer di tutto il mondo.

Logitech G502 HERO, chi dovrebbe acquistarlo?

Logitech G502 HERO è equipaggiato con il celebre sensore HERO 25K, in grado di garantire un tracciamento estremamente preciso fino a 25.600 DPI, senza alcun tipo di smoothing, filtraggio o accelerazione. Questa precisione millimetrica è ideale per gli eSport e per tutti quei titoli in cui la rapidità e l'accuratezza dei movimenti fanno la differenza tra vittoria e sconfitta.

Uno degli elementi distintivi di questo mouse è la presenza di 11 pulsanti programmabili, che consentono una personalizzazione avanzata dei comandi in-game. La rotella di scorrimento ultraveloce a doppia modalità garantisce un controllo ottimale anche durante le fasi più concitate. Completano l'esperienza il sistema di pesi regolabili, che permette di adattare il mouse al proprio stile di gioco, e l'illuminazione RGB LIGHTSYNC, completamente personalizzabile e sincronizzabile con gli altri dispositivi Logitech G.

Il design ergonomico e il sistema di tensionamento meccanico dei pulsanti assicurano una sensazione di clic nitida e reattiva, migliorando la reattività e riducendo la fatica durante le sessioni prolungate. Inoltre, grazie alla memoria integrata, è possibile salvare i propri profili direttamente nel mouse, rendendolo perfetto anche per chi si sposta frequentemente tra postazioni diverse.

Con un prezzo promozionale di 39,99€, Logitech G502 HERO rappresenta una delle migliori scelte nel panorama dei mouse da gioco cablati, offrendo prestazioni di fascia alta a un costo contenuto. Se volete fare un salto di qualità nel vostro setup da gaming, questa è senza dubbio l'occasione giusta.

