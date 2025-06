Da oltre quarant’anni, la saga di Alien continua a terrorizzare, affascinare e ispirare generazioni di spettatori. Tutto è iniziato nel 1979 con un film che ha ridefinito i confini della fantascienza e dell’horror, trasformando un semplice concetto – una creatura aliena che si annida dentro il corpo umano – in un incubo visivo e narrativo senza tempo.

In un’epoca in cui i film d’azione, gli horror e la fantascienza relegavano ancora le donne in ruoli secondari, come vittime o donzelle in pericolo da salvare, la Ellen Ripley di Sigourney Weaver riscriveva le regole. Trasformandosi all’istante nell’icona di una rivoluzione femminile che gli anni 70 avevano già avviato anche in TV, ma che Alien contribuì ad accelerare in modo ineguagliabile.

Con le sue atmosfere claustrofobiche, con la paura di un nemico che sembra invincibile (ha acido al posto del sangue) e con il monito, tanto caro alla fantascienza classica, di non interferire con la vita su altri pianeti e dei rischi della tecnologia (dai viaggi nello spazio agli inaffidabili androidi), la saga di Alien resta un cult. Oggi e per sempre.

L’idea dello xenomorfo nasce dalla mente visionaria di Dan O'Bannon, sceneggiatore del primo Alien, ma è l’immaginazione oscura dell’artista svizzero H.R. Giger a dare forma alla creatura più iconica della saga. I suoi disegni biomeccanici, ispirati da sogni disturbanti e un'estetica surreale, convinsero Ridley Scott a dare fiducia a una delle creature più inquietanti mai viste sul grande schermo. Per realizzarlo, vennero impiegate tecniche innovative e materiali inusuali, incluso un teschio umano per la testa del primo alieno, dal grande Carlo Rambaldi.

Con il tempo, il franchise si è arricchito di sequel, prequel e crossover, espandendo l’universo narrativo e offrendo sempre nuove chiavi di lettura – dal terrore puro alla riflessione filosofica sull’origine della vita e dell’intelligenza artificiale. Ma da dove partire? E soprattutto, come vederli in ordine e in streaming? Ti aiutiamo noi.

I film (e le serie TV) della saga di Alien

Alien (1979) - Regia di Ridley Scott’

Premiato con un Oscar per i migliori effetti speciali, il primo film della saga fu successo senza precedenti. Costato "solo" 11 milioni di dollari ne incassò oltre 200 ai botteghini di tutto il mondo, e quasi 80 nei soli Stati Uniti.

Il futuro cupo di Alien, in cui un vascello commerciale della Compagnia intercetta un segnale da un pianeta alieno, risvegliando l’equipaggio dall’ipersonno, era destinato a dare il via a una storia ricca di moniti sulla tecnologia, sull’interferenza con le altre culture (qui rappresentate dai pianeti e dalle specie aliene) e sulla cara, vecchia avidità. Pur di accaparrarsi un esemplare della specie aliena più letale mai individuata, la mega corporazione Weyland-Yutani è pronta a sacrificare non solo l’equipaggio, ma l’intera sicurezza della razza umana.

Alcune curiosità sul film:

la prima versione del film era costituita da un montaggio con scene molto più cruente . Ma le reazioni degli spettatori alla proiezione di test convinsero Scott a rimontare il film, per evitare che venisse vietato ai minori di 18 anni

. Ma le reazioni degli spettatori alla proiezione di test convinsero Scott a rimontare il film, per evitare che venisse vietato ai minori di 18 anni Ridley Scott puntò molto sulla suggestione derivata dalla tensione. Per esempio le pareti dei set erano mobili e venivano manualmente ristrette per dare maggior senso di claustrofobia.

lo xenomorfo è interpretato da un attore nigeriano alto più di due metri, Bolaji Badejo.

la celebre scena del chestburster fu tenuta segreta al cast: la reazione dell'attrice Veronica Cartwright è autentica.

Aliens - Scontro finale (1986) - Regia di James Cameron

Aliens - Scontro finale è un caso più unico che raro: un sequel che ottiene più successo della pellicola originale. A metà anni 80, il regista James Cameron trasformò il thriller in un action-horror con commento politico sulla guerra e la maternità.

Il film è ambientato nel 2179. Ripley è rimasta in ipersonno per 57 anni e, visto che non riesce a scacciare gli incubi, accetta di partecipare a una missione di salvataggio: una colonia umana insediata dove Ripley era già stata con la Nostromo non dà più segni di vita…

Risvegliando il suo istinto materno - sepolto nel profondo del cuore per la separazione dalla figlioletta al momento della partenza con la Nostromo - il personaggio della piccola Newt (Carrie Henn) fa di Ripley l’icona della madre che farebbe di tutto pur di salvare i suoi figli.

Il film costato circa 18 milioni di dollari e ne incassò oltre 10 nel primo weekend di proiezione. Ha vinto due Oscar: uno per i migliori effetti sonori e uno per quelli visivi. Sigourney Weaver, la cui carriera venne lanciata dal primo capitolo, ottiene una nomination agli Oscar e ai Golden Globes come migliore attrice.

Alcune curiosità sul film:

l'androide di Aliens - Scontro finale è interpretato da Lance Henriksen e si chiama Bishop. Contiene, come Ash, le lettere “sh” al suo interno: le lettere che la Compagnia usa per identificare i sinthetic humans.

e si chiama Bishop. Contiene, come Ash, le lettere al suo interno: le lettere che la Compagnia usa per identificare i sinthetic humans. la battuta più famosa del film, il celebre “sta’ lontano da lei, maledetta” che Ripley rivolge alla Regina aliena, in lingua originale è: Get away from her, you bitch!

l'iconico esoscheletro usato da Ripley era comandato da veri operatori nascosti dietro le quinte.

Alien³ (1992) - Regia di David Fincher

L'ambientazione di Alien³ è completamente diversa dalle precedenti: la navetta di salvataggio con a bordo Ripley e Newt arriva su una colonia penale, la prigione di massima sicurezza Fiorina 161. Newt non è sopravvissuta al viaggio, ma qualcun altro sì: Ripley porta dentro di sé un alieno…

David Fincher realizza un film carico di tensione, in cui la soggettiva del mostro che insegue le sue prede diventa lo sguardo di un osservatore esterno su un progresso umano che manca di moralità.

Costato oltre 50 milioni di dollari, Alien³ incassò circa 160 milioni di dollari al box office mondiale. La sua realizzazione fu sofferta con continue interferenze da parte dei produttori e degli studios.

Alcune curiosità:

quando uscì in home video la Alien Quadrilogy nel 2004, il regista David Fincher rifiutò di inserire il proprio commento alla Director’s Cut contenuta nel cofanetto perché non si considerava affatto rappresentato da un montaggio che portava il suo nome ma non rispecchiava le sue idee.

questo terzo film avrebbe dovuto concludere definitivamente la saga di Ripley... ma non fu così

Alien - La clonazione (1997) - Regia di Jean-Pierre Jeunet

Due secoli dopo la sua morte, nel 2379, Ripley viene riportata in vita - dopo numerosi tentativi falliti, che rappresentano l’immancabile parte di denuncia su rischi e limiti morali della tecnologia nella saga - come un ibrido umano-alieno. Il suo sangue è acido e gli alieni non la attaccano. Anzi, uno di loro la considera addirittura della famiglia.

Il film costò 75 milioni di dollari e ne incassò oltre 161 milioni al box office globale. Dopo l’iniziale rifiuto a riesumare il suo personaggio più famoso, Sigourney Weaver cedette - senza farne mistero con la stampa - grazie al sontuoso cachet che le venne offerto: 11 milioni di dollari. Praticamente l’intero costo del primo Alien.

Alcune curiosità:

la sceneggiatura è firmata da Joss Whedon (Buffy - L'Ammazzavampiri, Avengers) il quale rinnegherà il lavoro svolto per il film in quanto la sua sceneggiatura prevedeva una forte dose di ironia che il regista smorzò progressivamente durante le riprese

il design dello xenomorfo viene modificato radicale risultando più "umano" e meno "alieno"

il film prevedeva fin dalla sceneggiatura che a interpretare il Dottor Wren fosse Bill Murray, che sarebbe tornato a recitare accanto a Sigourney Weaver dopo Ghostbusters. Ma l’attore rifiutò il ruolo.

Prometheus (2012) - Regia di Ridley Scott

Ridley Scott torna per dirigere un prequel dell'intera saga di Alien con un cast sontuoso in cui figurano, fra gli altri, Noomi Rapace, Michael Fassbender, Charlize Theron, Idris Elba e Guy Pearce. L'horror, l'azione e l'ironia dei precedenti capitoli lasciando il posto a riflessioni cosmiche e filosofiche sulla vita. La trama infatti ruota attorno ad un gruppo di scienziati impegnati a scoprire l'origine della razza umana, quello che però scoprono è l'origine di un'altra specie... molto più letale!

Il film è il più costoso della saga con un budget stellare di 130 milioni di dollari. Ne ha poi incassati oltre 403 milioni.

Nel film, Michael Fassbender interpreta con grande efficacia il ruolo dell’androide David. L’attore ha dichiarato di aver studiato gli androidi di Blade Runner, film che ha più volte chiamato in causa sottolineando i legami fra i due film di Scott.

Alcune curiosità:

il titolo del film si rifà al mito di Prometeo della mitologia classica

la scenegguiatura è stata rimaneggiata da Damon Lindelof (Lost, Watchmen)

lo xenomorfo non compare nel film

il "proto-xenomorfo" finale è soprannominato Deacon dai fan

Alien: Covenant (2017) - Regia di Ridley Scott

Ridley Scott ci prende gusto e dirige il secondo prequel della saga, Covenant. Ambientato nel 2104, l'equipaggio della nave Covenant intercetta un segnale su un pianeta misterioso scoprendo le origini di un "vecchio" nemico. Il film è costato 97 milioni di dollari incassandone al box office globale ben 240 milioni. Al successo commerciale tuttavia non corrisponde quello di critica e fan che sono rimasti delusi dalla pellicola ritenuta troppo legata al personaggio di David (Michael Fassbender) - di cui Scott era entusiasta - piuttosto che alla mitologia sugli xenomorfi o sugli eventi che avrebbero poi portato ai fatti del primo film.

Alcune curiosità:

Michael Fassbender interpreta un doppio ruolo: l’androide David (numero 8 della sua serie) e Walter, un androide dalla tecnologia molto più avanzata che ha il compito di fornire assistenza all’equipaggio della Covenant

Xenomorfo classico compare ma con nuove varianti evolutive

Scott aveva intenzione di mettere in lavorazione un terzo prequel intitolato Awakening che però non è stato più realizzato

Alien: Romulus (2024) - Regia di Fede Alvarez

Ambientato 20 anni dopo il primo film della saga, Alien: Romulus ci porta a conoscenza di un nuovo equipaggio, che rovistando nelle profondità di una stazione spaziale abbandonata, si trova faccia a faccia con la forma di vita più terrificante dell'universo.

Alien: Pianeta Terra (2025) di Noah Hawley

Gli xenomorfi arrivano anche in TV grazie a questa serie che approderà su Disney Plus dal 13 agosto prossimo.

Alien e Predator: il crossover

Nel 2120, la Terra è governata da cinque compagnie: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic e Threshold. In questa Era Corporativa, i cyborg (esseri umani con parti sia biologiche che artificiali) e i sintetici (robot umanoidi con intelligenza artificiale) convivono con gli esseri umani. Ma le regole del gioco cambiano quando il giovane prodigio Fondatore e CEO della Prodigy Corporation svela un nuovo progresso tecnologico: gli ibridi (robot umanoidi con coscienza umana). Il primo prototipo di ibrido, chiamato “Wendy”, segna una nuova alba nella corsa verso l’immortalità. Dopo che l’astronave della compagnia Weyland-Yutani si schianta su Prodigy City, “Wendy” e gli altri ibridi affrontano misteriose forme di vita, più terrificanti di quanto chiunque avrebbe mai potuto immaginare.

L’idea di mettere a confronto due razze aliene è di vecchia data e nasce dal fumetto della Dark Horse Comics - che ha creato poi tutto un AlienVerse non canonico - del 1990 intitolato, appunto, Alien vs Predator.

Alien vs. Predator (2004) - Regia di Paul W.S. Anderson

Film esagerato e tutto votato all'azione. Un questo "prequel" semi-canonico la razza umana finisce nel mezzo dello scontro fra xenomorfi e Predator come scopriranno due diversi gruppi di mercenari e archeologi durante una spedizione in Antartide.

Al netto dell'esile sceneggiatura il film, costato 60 milioni di dollari, ne ha incassati complessivamente 172 al botteghino mondiale.

Alcune curiosità:

nel cast c'è anche Raoul Bova , mentre Arnold Schwarzenegger - che avrebbe dovuto riprendere il suo ruolo in Predator - rinunciò perché vinse le elezioni, diventando Governatore della California e mettendo da parte il cinema

, mentre - che avrebbe dovuto riprendere il suo ruolo in Predator - rinunciò perché vinse le elezioni, diventando Governatore della California e mettendo da parte il cinema il film è ambientato nel 2004

Alien vs. Predator 2 (2007) - Regia di Colin e Greg Strause

Secondo round della sfida fra xenomorfi e Predator in una cittadina del Colorado. Gli abitanti di questa cittadina dovranno trovare il modo di sopravvivere addirittura ad un ibrido, il Predalien. Costano appena 40 milioni di dollari, il film ha incasso 129 milioni di dollari al box office mondiale insieme a critiche tutte pressoché negative.

Costato 40 milioni di dollari, Alien vs. Predator 2 ha raggiunto un incasso mondiale di 129 milioni di dollari.

Alcune curiosità:

si accenna per la prima volta al pianeta natale dei Predator

il film è stato criticato anche dal punto di vista tecnica per la fotografia confusa

Come guardare la saga di Alien: ordine cronologico

Ecco l'ordine cronologico della saga di Alien. In base all’ordine cronologico degli eventi narrati. Piccola curiosità: Predator 2 è la prima pellicola in cui c’è un richiamo alla presenza degli xenomorfi (con un teschio nella nave spaziale). Seppur minimo, l’indizio lega la trama di Predator a quella di Alien.

Alien vs. Predator - ambientato nel 2004 Alien vs. Predator 2 - ambientato nel 2004 Prometheus - ambientato nel 2093 Covenant - ambientato nel 2104 Alien: Pianeta Terra - serie TV ambientata nel 2120 Alien - ambientato nel 2122 Alien: Romulus - ambientato nel 2142 Aliens - ambientato nel 2129 Alien³ - ambientato nel 2179 Alien - La clonazione - ambientato nel 2379

Dove guardare i film di Alien in streaming?

Tutti i film di Alien (e anche quelli di Predator) sono disponibili in streaming sul servizio Disney Plus.

Quanti Alien hanno fatto? Al momento il franchise di Alien è composto da 9 film: questo numero comprende i due prequel e i due crossover con la saga di Predator.

In che anno si svolge Alien? Il primo film di Alien è ambientato nel 2122. Per essere più precisi, la storia dell'astronave Nostromo si consuma il 3 e il 4 giugno.

Come si chiama il gatto di Alien? Jonesy (o anche Jones).