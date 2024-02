MINIMO STORICO su questa soundbar ULTIMEA con Subwoofer! (-14%)

La soundbar ULTIMEA vi offrirà un'esperienza audio immersiva con i suoi 2 altoparlanti posteriori e il subwoofer wireless, che la rendono ottima per il gaming. Dotata della tecnologia SurroundX e Ultimate BassMAX, questa soundbar regolabile porta il divertimento dell'audio surround di alta qualità direttamente nella vostra casa, promettendo bassi profondi e un suono chiaro e distinto. Ideale per qualsiasi forma di intrattenimento, si connette facilmente via cavo o wireless, adattandosi perfettamente a ogni ambiente domestico. In offerta su Amazon a soli 119,99€, rispetto al prezzo originale di 139,99€, otterrete un risparmio del 14%.

Soundbar ULTIMEA, chi dovrebbe acquistarlo?

L'acquisto della soundbar ULTIMEA, parte della Serie Poseidon D50, è caldamente consigliato a tutti coloro che desiderano trasformare il proprio soggiorno in una sala cinematografica, senza uscire di casa. Con i suoi 2 altoparlanti posteriori, 1 subwoofer wireless e la capacità di creare un ambiente sonoro avvolgente grazie alla tecnologia SurroundX, questa soundbar soddisfa pienamente le esigenze di chi ama godersi ogni forma di intrattenimento con una qualità audio senza compromessi.

Inoltre, chi è in cerca di flessibilità nell'installazione senza rinunciare a bassi profondi e avvolgenti troverà nel sistema ULTIMEA una soluzione ideale. La tecnologia Ultimate BassMAX assicura bassi potenti e chiari, mentre la connettività wireless del subwoofer permette una collocazione ottimale per un effetto surround massimizzato. Facile da configurare e con un design elegante, è perfetta per arricchire l’estetica di ogni ambiente domestico. A chiunque voglia personalizzare l'esperienza audio in base ai propri gusti, passando facilmente tra modalità dedicate a film, dialogo e musica, questa soundbar risulta essere l'acquisto giusto.

Con un'offerta attuale di 119,99€, rispetto al prezzo originale di 139,99€, la potete adesso acquistare al suo minimo storico: approfittatene prima che l'offerta giunga a termine!

