Sonic Origins Plus per PS5 oggi vi costa MENO DELLA META'! SOLI 17€!

Una fantastica offerta è appena sbarcata su Amazon per tutti i fan del porcospino blu di casa Sega: Sonic Origins Plus Day One Edition per PlayStation 5 è attualmente disponibile al prezzo di soli 17,33€, rispetto a quello consigliato di 40,99€, con un consistente sconto del 58%. Che aspettate a rivivere le avventure a suon di scatti avvitati di Sonic, Tails, Knuckles, e per la prima volta, Amy Rose?

Sonic Origins Plus Day, chi dovrebbe acquistarlo?

Per gli appassionati di giochi retrò e per coloro che desiderano rivivere la magia dei titoli classici in una nuova veste, Sonic Origins Plus Day One Edition (qui trovate la nostra recensione completa) rappresenta una scelta imperdibile. Questo gioco è perfettamente adatto a chiunque abbia nostalgia dei classici giorni di Sonic o a chi desidera scoprirli per la prima volta in alta definizione. Con i quattro titoli leggendari di Sonic, rimasterizzati e arricchiti da nuove animazioni e contenuti esclusivi, offre ore di divertimento sia ai fan di lunga data che ai nuovi giocatori. La presenza di modalità di gioco sia classiche che inedite soddisfa sia chi cerca un'esperienza autentica, con la risoluzione originale e vite limitate, sia chi preferisce approcciare il gioco con una maggiore libertà, grazie a vite infinite e a una grafica adattata agli schermi HD widescreen.

Inoltre, i numerosi contenuti sbloccabili, tra cui missioni estreme, modalità Specchio e corti animati, insieme alla possibilità di giocare con personaggi iconici come Sonic, Tails, Knuckles e per la prima volta Amy Rose, garantiscono un valore aggiunto considerevole.

Disponibile ad un prezzo di soli 17,33€, Sonic Origins Plus Day One Edition rappresenta un'offerta imperdibile per i possessori di PlayStation 5. Con la sua vasta gamma di contenuti aggiuntivi e la possibilità di giocare con nuovi personaggi, si presenta come l'acquisto ideale sia per i fan della prima ora che per le nuove generazioni desiderose di scoprire l'universo di Sonic.

