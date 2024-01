FOLLIA Amazon: Huawei Watch GT 4 + Freebuds SE 2 a un prezzo super

Vi segnaliamo un'ottima occasione su Amazon, con HUAWEI WATCH GT 4 46mm, lo smartwatch che vi accompagna per due settimane senza ricarica, ora proposto in sconto in un interessante pacchetto che include anche Huawei FreeBuds SE 2, gli auricolari True Wireless da collegare al vostro smartphone per rimanere sempre connessi.

HUAWEI WATCH GT 4, chi dovrebbe acquistarlo?

Per gli appassionati di tecnologia e fitness che cercano un accessorio elegante capace di tenere il passo con uno stile di vita dinamico, HUAWEI WATCH GT 4 con generoso quadrante da ben 46mm è la scelta ideale. Questo smartwatch d'alta gamma, dotato di un'autonomia fino a due settimane, soddisfa il desiderio di libertà senza la frequente necessità di ricarica. Con l'intuitiva analisi delle calorie e il monitoraggio avanzato della salute 24 ore su 24, permette agli utenti di rimanere costantemente aggiornati sul proprio benessere fisico, ricevendo dati attendibili come i battiti cardiaci irregolari, l'ossigeno nel sangue e le fasi del sonno.

Chi desidera coniugare funzionalità all'avanguardia e stile sobrio troverà nel HUAWEI WATCH GT 4 un fedele compagno di giornata. La sua compatibilità sia con iOS che con Android lo rende estremamente versatile, mentre il design raffinato si adatta ad ogni tipo di abbigliamento, anche quello formale. In aggiunta, l'acquisto include nel prezzo gli auricolari wireless Huawei FreeBuds 2, perfetti per ascoltare la propria musica durante l'attività fisica o per le chiamate in movimento, a un prezzo di offerta di soli €249, rispetto al costo originale di €292,90. Una proposta davvero imperdibile per chi vuole il meglio dalla tecnologia wearable.

Lo smartwatch è anche dotato di GPS preciso e supporta più di 100 attività sportive, il che lo rende lo strumento ideale per tutti gli appassionati di sport.

