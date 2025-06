La News in un minuto

Rob Wiethoff, voce di John Marston in Red Dead Redemption, ha fatto marcia indietro dopo aver alimentato l'hype dei fan con presunte anticipazioni su annunci imminenti. Durante una diretta streaming, l'attore ha chiarito di non essere un portavoce ufficiale di Rockstar Games e di non poter fare annunci per conto della compagnia.