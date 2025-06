In attesa che abbia inizio la prossima stagione calcistica, gli amanti di questo sport e non solo potranno divertirsi con il nuovo folle gioco di calcio di Sloclap, disponibile già da oggi.

Rematch ci proporrà infatti spettacolari partite multiplayer 5vs5, con acrobazie, trick e un'aggressività senza precedenti, dato che non esiste alcuna regola che limiti falli e tackle.

Una produzione difficile da immaginare per un team che fino a pochi anni fa aveva realizzato l'eccellente Sifu, ma che ha già saputo conquistare tantissimi utenti durante il periodo di prova gratuita in vista del lancio ufficiale.

E se siete iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) o PC Game Pass non avrete bisogno di spendere neanche un centesimo in più: Rematch è infatti incluso gratis nel vostro servizio in abbonamento e potrete iniziare a scaricarlo già tra pochi istanti.

Il lancio del titolo calcistico è infatti previsto intorno alle ore 12.00 odierne, il che significa che dovrebbe essere disponibile pochi minuti dopo la pubblicazione di questo articolo, presumibilmente anche all'interno del catalogo di Game Pass stesso.

Ovviamente, trattandosi di un gioco gratis al day-one, sarà possibile utilizzarlo solo con i piani citati in precedenza: per gli utenti Game Pass Standard ci sarà da aspettare qualche mese, mentre non sappiamo se sia eventualmente previsto un suo ingresso sul piano Core.

In ogni caso, anche se è attualmente non disponibile, vi segnalo che potete già iniziare a effettuare la pre-installazione sulle vostre console e PC, così da farvi trovare immediatamente pronti al lancio.

Inoltre, se siete iscritti a Game Pass Ultimate, Rematch potrà essere giocato direttamente via Cloud, così da non dover neanche attendere il download.

Vi ricordo che gli omaggi di Game Pass per il mese di giugno non sono ovviamente terminati: già dalla prossima settimana ci saranno tante nuove produzioni interessanti.