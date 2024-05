Smart TV TCL QLED 75” a un prezzo IMPERDIBILE! Risparmi 200€!

In cerca di una nuova smart TV dall'elevato polliciaggio e ottima per il gaming? Oggi su Amazon trovate la TCL 75T8B, una TV QLED da 75” con risoluzione 4K Ultra HD, al prezzo speciale di 1.099,90€, rispetto a quello originale di 1.299,90€, con uno sconto del 15%. La tecnologia di display nativo a 144 Hz garantisce immagini fluide in ogni circostanza, rendendolo ideale per il gaming, gli sport e l’action più frenetici.

TCL 75T8B, chi dovrebbe acquistarla?

La TCL 75T8B rappresenta una soluzione ideale per chi desidera trasformare il proprio soggiorno in un vero e proprio cinema domestico. Grazie alla sua diagonale da 75 pollici e alla risoluzione 4K Ultra HD, questo TV QLED è perfetto per gli appassionati di cinema e serie TV che non vogliono perdere neanche un dettaglio delle loro opere preferite. La tecnologia Dolby Vision insieme al sistema audio ONKYO 2.1 con Dolby Atmos vi immergerà completamente nelle scene, rendendo l'esperienza audiovisiva straordinariamente avvolgente e di alta qualità.

D'altra parte, coloro che amano i videogiochi troveranno nella TCL 75T8B un alleato di valore grazie al Game Master Pro 3.0 che, con supporto di HDMI 2.1, ALLM, VRR a 144Hz e a 120Hz, oltre alla FreeSync Premium e Game Accelerator a 240Hz in Full HD, garantisce una giocata fluida e senza ritardi, anche nei titoli più esigenti. Inoltre, la compatibilità con Google Assistant e Alexa, insieme alla funzionalità hands-free, lo rende un dispositivo estremamente versatile e facile da integrare in qualsiasi ecosistema smart home.

Attualmente, la TCL 75T8B è disponibile al prezzo scontato di 1.099,90€, con uno sconto di 200€ rispetto a quello consigliato di 1.299,90€. Questo prodotto è l’ideale per chi cerca un'esperienza audiovisiva di alta qualità, supportata dalle più recenti tecnologie nel campo dell'intrattenimento domestico.

