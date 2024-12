Smart TV Metz 50" a 460€ con soundbar inclusa!

Se sei alla ricerca di una smart TV con qualità d'immagine superiore, audio coinvolgente e funzionalità all'avanguardia, la Metz MQE7600Z da 50 pollici è la scelta perfetta per te. Con il suo display QLED 4K UHD, la tecnologia HDR 10+ e un design elegante, questa TV non solo migliorerà la tua esperienza di visione, ma porterà anche il tuo intrattenimento domestico a un livello superiore. Oggi è disponibile a 459,98€, con un risparmio del 16% sul costo originale di 545,48€. Un'opportunità da non lasciarsi scappare per chi desidera una TV di alta qualità a un prezzo competitivo.

La Metz MQE7600Z sfrutta la tecnologia Quantum Dot per garantire colori vividi e realistici. Con oltre 1,07 miliardi di sfumature, ogni fotogramma è una gioia per gli occhi, con dettagli incredibili che prendono vita sullo schermo. Inoltre supporta Dolby Vision e HDR10+, tecnologie avanzate che migliorano i contrasti, rendendo i colori più brillanti e intensi. È equipaggiata anche con la tecnologia Dolby Atmos che crea un suono tridimensionale, avvolgente e cinematografico. Inoltre, grazie alla soundbar con altoparlanti da 60W, potrai godere di un audio stereo cristallino e potente.

La salute dei tuoi occhi è una priorità. La Metz MQE7600Z è dotata della tecnologia Flicker Free e di un chip Low Blue Light che riduce l'emissione di luce blu dannosa, proteggendo la vista durante lunghe sessioni di visione. Non dovrai più preoccuparti di fastidi o affaticamenti oculari, permettendoti di goderti il tuo intrattenimento senza stress. Offre inoltre una connettività estremamente versatile. Puoi collegare facilmente dispositivi come smartphone, console di gioco, e lettori multimediali tramite Bluetooth 5.4, USB, HDMI (ARC) e altre porte. Inoltre, il controllo vocale integrato e la compatibilità con Google TV ti permettono di gestire la TV in modo semplice e intuitivo.

Se stai cercando una smart TV 50" con qualità dell'immagine, audio di alta qualità, benessere visivo e design elegante, la Metz MQE7600Z è sicuramente la scelta giusta per te. Con la sua tecnologia QLED 4K, supporto per HDR 10+ e l'audio Dolby Atmos, offre un'esperienza di visione che non ha eguali. E con l'offerta a 459,98€, puoi risparmiare 85,50€, ottenendo un prodotto di altissimo livello a un prezzo eccezionale.