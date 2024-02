Router ASUS TUF-AX6000, CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 17%!

Scoprite l'esclusiva offerta di Amazon inerente al router ASUS TUF-AX6000, un caposaldo per gli amanti dell'alta velocità e della sicurezza online. Offerto ad un prezzo speciale di soli 195,80€, rispetto a quello originale di 234,99€, vi permette di godere di uno sconto del 17%. Non perdete l'occasione di migliorare le prestazioni della vostra rete domestica con ASUS TUF-AX6000.

Router estensibile ASUS TUF-AX6000, chi dovrebbe acquistarlo?

ASUS TUF-AX6000 rappresenta un acquisto ideale per quegli utenti che hanno bisogno di una connessione Internet veloce, affidabile e estendibile all'interno delle proprie abitazioni. Grazie alla tecnologia WiFi 6, offre una velocità di connessione superiore fino a 6000 Mbps, rendendolo perfetto per famiglie numerose o per abitazioni dove si utilizzano diversi dispositivi contemporaneamente, dalle console di gioco ai computer portatili, fino ai dispositivi di domotica. Con la duplice porta 2,5G, fornisce una configurazione flessibile della porta WAN/LAN per soddisfare anche le esigenze degli utenti più esigenti.

Inoltre, la funzione di Mobile Tethering, che permette di utilizzare la rete 4G o 5G del proprio smartphone, assicura di non restare mai senza connessione, rappresentando una solida alternativa ai tradizionali router 4G/5G. Questo lo rende un'opzione vantaggiosa per coloro che vivono in aree dove la connessione Internet via cavo non è ottimale o per chi è costantemente in movimento. La presenza della tecnologia AiMesh supporta inoltre la creazione di una rete mesh domestica, per estendere la copertura Wi-Fi senza sacrificare la velocità o la stabilità della connessione.

In conclusione, ASUS TUF-AX6000 si distingue per la sua velocità, estendibilità e sicurezza, rendendolo una soluzione ideale sia per appassionati di gaming che per famiglie con elevate esigenze di connettività. Con una copertura WiFi migliorata e la possibilità di creare una rete mesh, garantisce una connessione stabile e veloce in ogni angolo della casa. La sua funzione di tethering mobile e la durabilità testata offrono affidabilità e versatilità. A soli 195,80€, rappresenta un investimento solido per chi cerca il meglio in termini di prestazioni e sicurezza della rete domestica.

Vedi offerta su Amazon