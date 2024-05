Samsung Odyssey OLED G9, monitor gaming BELLISSIMO, oggi in SCONTO!

L'Amazon Gaming Week è iniziata da qualche giorno, segnando un'opportunità imperdibile per gli appassionati del settore. Questo evento rappresenta il momento ideale per esplorare e approfittare di una vasta gamma di offerte eccezionali dedicate al mondo del gaming. Che siate alla ricerca di videogiochi all'ultima moda o degli accessori più avanzati, la Gaming Week vi garantisce proposte allettanti e di alta qualità.

Ad esempio, potete portarvi a casa il monitor gaming Samsung Odyssey OLED G9 a soli 1.089€, rispetto al prezzo consigliato di 1.599€, con uno sconto del 5% rispetto al prezzo più basso recente di 1.149€. Approfittate ora di questa ottima offerta!

Samsung Odyssey OLED G9, chi dovrebbe acquistarlo?

Samsung Odyssey OLED G9 si rivela un'opzione impareggiabile per gli appassionati di gaming e professionisti della creatività visiva che non vogliono scendere a compromessi sulla qualità e fluidità delle immagini. Grazie alla sua risoluzione DQHD di 5120x1440 pixel su un display curvo da 49 pollici, offre un'esperienza visiva coinvolgente, arricchita da colori vividi e dettagli nitidi che emergono in ogni scena. Il pannello OLED con supporto alla tecnologia HDR10+ assicura contrasti profondi e un'autentica riproduzione dei neri, ideale per chi cerca la massima fedeltà cromatica.

Con un refresh rate di 240 Hz e un tempo di risposta di soli 0,03ms, il monitor garantisce una fluidità di immagine eccezionale, elemento cruciale per i giocatori che si dedicano a titoli ad alta velocità e richiedono una risposta immediata senza alcun ritardo. La compatibilità G-Sync inoltre elimina il rischio di tearing, rendendolo perfetto per configurazioni gaming di alto livello. Anche i professionisti nel campo della grafica, del montaggio video e dell'animazione troveranno nel Samsung Odyssey OLED G9 un alleato prezioso per la precisione dei colori e la vastità della visuale, offerta dal rapporto di aspetto 32:9.

Con un prezzo attuale di 1.089,00€, Samsung Odyssey OLED G9 rappresenta un'offerta eccellente per gli appassionati di gaming che cercano un monitor di alto livello per rivoluzionare la propria esperienza di gioco. Grazie alle sue prestazioni di punta, all'impressionante qualità dell'immagine e alla sua immersività, raccomandiamo vivamente questo monitor a chi cerca il meglio per il proprio setup di gioco.

Vedi offerta su Amazon