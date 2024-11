Samsung Odyssey OLED G9: immersione totale a un PREZZO SUPER con questo SCONTO del 38%!

Se siete alla ricerca di un monitor da gaming di alta gamma che unisca prestazioni eccezionali a un prezzo competitivo, l'offerta attuale su Amazon inerente al Samsung Odyssey OLED G9 è imperdibile. Proposto a soli 997€, con uno sconto del 38% rispetto al prezzo consigliato di 1.599€, questo monitor rappresenta un'opportunità unica per elevare la vostra esperienza di gioco. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori monitor gaming per ulteriori consigli.

Samsung Odyssey OLED G9, chi dovrebbe acquistarlo?

Samsung Odyssey OLED G9 è un monitor curvo da 49 pollici con una curvatura 1800R, progettato per offrire un'immersione totale nel gioco. La risoluzione Dual QHD (5120x1440) in formato 32:9 equivale a due schermi QHD affiancati, garantendo una visione panoramica senza precedenti.

Il pannello OLED assicura neri profondi e colori vividi, mentre il supporto HDR True Black 400 offre dettagli straordinari anche nelle scene più scure. La frequenza di aggiornamento di 240Hz e il tempo di risposta di 0,03ms (GtG) garantiscono una fluidità eccezionale, ideale per i giochi più frenetici. La compatibilità con G-Sync e FreeSync Premium Pro elimina tearing e stuttering, offrendo un'esperienza di gioco senza interruzioni.

Il monitor è dotato di una vasta gamma di porte, tra cui 1 DisplayPort, 1 HDMI, 1 Micro HDMI e 3 USB, facilitando il collegamento di vari dispositivi. Gli speaker integrati offrono un audio di qualità senza la necessità di altoparlanti esterni. Inoltre, la piattaforma Smart TV integrata consente l'accesso diretto a servizi di streaming e applicazioni, trasformando il monitor in un centro di intrattenimento completo

Il design elegante con cornici sottili e la finitura in metallo conferiscono al monitor un aspetto premium. La base regolabile in altezza e inclinazione permette di adattare il monitor alla posizione più confortevole, riducendo l'affaticamento durante le lunghe sessioni di gioco. La tecnologia CoreSync e Core Lighting+ aggiunge un tocco estetico, sincronizzando l'illuminazione posteriore con i colori sullo schermo per un'esperienza ancora più immersiva.

Questo monitor è ideale per i gamer che cercano prestazioni al top e un'esperienza visiva senza compromessi. La combinazione di un pannello OLED di alta qualità, una risoluzione elevata e funzionalità avanzate lo rende perfetto anche per professionisti che necessitano di un ampio spazio di lavoro e una riproduzione cromatica accurata.

Con l'offerta attuale su Amazon a 997€, risparmiate 602€ rispetto al prezzo consigliato, ottenendo un monitor di fascia alta a un prezzo eccezionale. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per migliorare la vostra postazione di gioco o lavoro con il Samsung Odyssey OLED G9.

Vedi offerta su Amazon