Rivivi la saga di Snake e Big Boss con Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, oggi SCONTATISSIMO! (-33%)

In attesa dell'uscita di Metal Gear Solid Δ, vi segnaliamo un’offerta imperdibile che vi permetterà di giocare a tre capolavori a un prezzo scontato. Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 per PS5 è ora disponibile su Amazon al prezzo eccezionale di 39,90€, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo originale di 59,99€. Rivivete le leggendarie avventure di Solid Snake e Big Boss con titoli come Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty e Metal Gear Solid 3: Snake Eater, tutti in versione HD. Questa raccolta è un vero gioiello per i fan, che offre ai veterani la possibilità di rigiocare a tre grandi classici su PS5 e consente ai nuovi giocatori di scoprire per la prima volta tre dei giochi più iconici della storia dei videogiochi.

Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

L'acquisto di Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 per PS5 è consigliato soprattutto agli appassionati di lunga data della serie di Hideo Kojima, che desiderano rivivere le emozioni dei titoli che hanno definito un'epoca. Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, nonostante l'approccio conservativo nella riproposizione dei giochi, senza grandi innovazioni rispetto alle versioni originali, il valore culturale e ludico di questi classici rimane inalterato.

Anche chi non ha mai avuto l’occasione di esplorare l’universo di Metal Gear può trovare in questa Master Collection un ottimo punto di partenza, sebbene la raccolta sembri pensata con particolare attenzione per chi conosce già e ama la serie.

Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 riunisce alcune delle avventure più iconiche della storia dei videogiochi, offrendo una collezione imperdibile per i fan della serie. Tra i titoli inclusi ci sono Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty e Metal Gear Solid 3: Snake Eater, tutti in versione HD, insieme ai classici Metal Gear e Metal Gear 2: Solid Snake. Inoltre, sono presenti contenuti extra come i Digital Graphic Novel di Metal Gear Solid e una selezione di brani tratti dalle colonne sonore. Il cofanetto include anche libri digitali con le sceneggiature complete e Master Books che approfondiscono personaggi e trame. Se volete rivivere questi capolavori del passato, questa è l’occasione perfetta: grazie all’offerta Amazon, potete ottenere tutto al prezzo speciale di 39,90€, con uno sconto del 33%!

