Mentre Bloober ha recentemente confermato di essere al lavoro su un remake del primo Silent Hill, una notizia che dovrebbe entusiasmare qualsiasi appassionato della storica saga horror di Konami, non tutti i fan sembrano condividere lo stesso entusiasmo.

Il motivo? Molti temono che l'annuncio del remake significhi la fine del supporto per Silent Hill 2 Remake (che trovate su Amazon) e, soprattutto, la mancata realizzazione del DLC Born from a Wish.

Il ritorno alle nebbiose strade di Silent Hill con Harry Mason è senza dubbio un evento importante per la community, e la volontà di Konami di riportare in vita i capitoli fondamentali della serie è un segnale incoraggiante.

Tuttavia, su Reddit e altre piattaforme social, diversi utenti hanno espresso preoccupazione per il destino di Born from a Wish, l'espansione che in Silent Hill 2 esplorava il punto di vista di Maria prima del suo incontro con James Sunderland.

Il post di SolidPyramid su Reddit ha raccolto oltre 2.000 upvote in poche ore, dimostrando quanto sia sentita la questione tra i fan.

Molti sperano ancora. Alcuni segnali fanno pensare che Born from a Wish sia tutt’altro che cancellato. Il leaker Dusk Golem, noto per le sue anticipazioni accurate sul mondo del survival horror, ha dichiarato che un annuncio potrebbe arrivare molto presto.

Inoltre, in Silent Hill 2 Remake ci sono già riferimenti all'espansione, come la reazione nervosa di Maria vicino alla villa dei Baldwin, dove si svolge gran parte della storia del DLC originale.

Un utente su Reddit, Scissorman82, ha scritto: «Il gioco non è nemmeno uscito da un anno... abbiate pazienza.» E il tempismo potrebbe non essere casuale: Sony ha l’esclusiva temporale del remake fino al 25 settembre 2025, dopo di che il gioco dovrebbe arrivare anche su Xbox.

Proprio come nel 2001, quando Silent Hill 2: Inner Fears uscì su Xbox con Born from a Wish incluso, molti fan pensano che il DLC possa debuttare proprio insieme alla versione Xbox del remake. Staremo a vedere.

Nel mentre, Keiichiro Toyama, storico director del primo Silent Hill per PS1, ha espresso supporto nei confronti di Bloober Team per il remake del capostipite.