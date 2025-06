Su Instant Gaming trovate F1 25 per Xbox Series X|S in offerta a 53,99€ invece di 80€, con uno sconto del 33%. Questa nuova edizione vi permetterà di vivere per la prima volta l'esperienza Konnersport nelle modalità Carriera, progettare la vostra scuderia e gareggiare su circuiti realistici basati su dati LIDAR, incluso il celebre circuito di Suzuka. Non perdete l'occasione di immergervi nel mondo della Formula One con nuovi eventi co-op online e tutte le novità di questa edizione!

F1 25 per Xbox Series X|S, chi dovrebbe acquistarlo?

F1 25 è perfetto per gli appassionati di Formula 1 che desiderano vivere un'esperienza di guida realistica e coinvolgente. Questo titolo si rivolge ai giocatori che cercano una simulazione autentica delle corse automobilistiche, con circuiti ricreati tramite tecnologia LIDAR e la possibilità di gestire ogni aspetto della propria carriera, dalla guida alla strategia di scuderia. È ideale per chi vuole immergersi completamente nel mondo della F1, personalizzando livree e vivendo il destino della Konnersport.

Il gioco soddisfa anche le esigenze di chi ama il multiplayer cooperativo, grazie ai nuovi eventi co-op online che permettono di gareggiare in squadra con gli amici contro piloti IA. Con l'offerta di oggi, rappresenta un'opportunità eccellente per chi desidera l'ultima evoluzione della serie F1, completa di circuiti aggiornati come Suzuka, nuovi filmati e sequenze sul podio rinnovate che arricchiscono l'esperienza di gioco complessiva.

F1 25 per Xbox Series X|S è disponibile su Instant Gaming in offerta a 53,99€ invece di 80€, con uno sconto del 33%. Vi consigliamo questo acquisto per l'incredibile livello di realismo offerto dalla tecnologia LIDAR, le innovative modalità multiplayer cooperativo e la possibilità di creare la vostra scuderia dei sogni. Un'opportunità imperdibile per tutti gli appassionati di Formula 1 che desiderano vivere l'emozione delle corse al massimo livello su next-gen.

