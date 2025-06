Sembra proprio che il periodo da "luna di miele" della community con Marvel Rivals stia per giungere alla sua fine: l'hero shooter di NetEase Games continua a dimostrare non poche difficoltà facendo disinnamorare diversi fan.

Già durante lo scorso mese vi avevamo segnalato un trend decisamente preoccupante: pur avendo comunque numeri decisamente positivi per un live-service, la metà dei giocatori PC avevano deciso di abbandonare lo sparatutto multiplayer.

Invece di andare a migliorare, il trend negativo è proseguito nelle ultime settimane: come segnalato da The Game Post, adesso la percentuale di giocatori persa rispetto al periodo di lancio è vicina addirittura al 70%.

Analizzando i dati con il maggior numero di utenti collegati ogni mese su Marvel Rivals su Steam (via SteamDB), è abbastanza evidente notare che il crollo dei giocatori è proseguito inesorabilmente e senza arrestarsi mai:

Dicembre 2024: 480,990

Gennaio (Picco massimo): 644,269

Febbraio: 437,915

Marzo: 307,231

Aprile: 315,196

Maggio: 190,368

Giugno: 159,005

Va comunque detto che il picco di maggio e giugno sono distanti di appena 1 giorno, dato che risalgono rispettivamente al 31 maggio e all'1 giugno: nelle ultime 24 ore abbiamo avuto un picco di circa 93,709 utenti, ben distanti dagli oltre 640mila dello scorso gennaio.

Sia chiaro che rimangono comunque numeri positivi, ma sicuramente in NetEase Games sarà già scattato il proverbiale campanello d'allarme per questi continui cali.

Come se tutto ciò non bastasse, su Steam adesso il gioco ha una media di valutazioni recenti "Nella media", con il solo 63% di recensioni positive nel momento in cui scrivo questo articolo.

Tra le critiche più comuni nelle recensioni negative troviamo un'esperienza ranked particolarmente frustrante, soprattutto a causa dell'implementazione dell'EOMM (Engaged Optimized Match Making), oltre a una scarsa ottimizzazione che continuerebbe a peggiorare dopo ogni aggiornamento.

Insomma, gli sviluppatori farebbero meglio a tenere i riflettori accesi sul futuro di Marvel Rivals, facendo tutto il possibile per frenare la sua discesa: sarebbe veramente un peccato, considerando che l'hero shooter ha avuto così tanto successo da aver ispirato perfino gadget ufficiali (che trovate su Amazon) e da aver riacceso anche la passione per l'universo Marvel in tantissimi fan.