Anche questo martedì sono tornate le nuove offerte settimanali di Xbox Store, con tanti giochi interessanti tra cui scegliere per chi ama giocare su console.

Oggi il negozio digitale ha infatti deciso di rinnovare le offerte Publisher Spotlight, che ci mostrano le produzioni più interessanti pubblicate da Ubisoft, Devolver Digital, Milestone e QUByte, con riduzioni di prezzo che possono arrivare anche fino al 90%.

Alcuni dei giochi in offerta sono disponibili anche su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), ma ovviamente non è necessario essere iscritti al servizio per approfittarne.

Tuttavia, potrebbe essere una buona chance per assicurarvi alcune piccole perle da tenere sul vostro catalogo per sempre: di seguito troverete quelli che riteniamo essere i migliori giochi in offerta su Xbox Store, per aiutarvi nella vostra scelta.

Publisher Spotlight su Xbox Store: migliori giochi in offerta

Assassin's Creed Mirage + Valhalla Bundle a 36,29€ - Sconto del 67%

a 36,29€ - Sconto del 67% Broforce a 2,99€ - Sconto dell'80%

a 2,99€ - Sconto dell'80% Cult of the Lamb: Unholy Edition a 24,24€ - Sconto del 50%

a 24,24€ - Sconto del 50% Death's Door a 4,99€ - Sconto del 75%

a 4,99€ - Sconto del 75% Enter x Exit the Gungeon a 3,99€ - Sconto dell'80%

a 3,99€ - Sconto dell'80% Far Cry 6 a 17,49€ - Sconto del 75%

a 17,49€ - Sconto del 75% Glover a 15,99€ - Sconto del 20%

a 15,99€ - Sconto del 20% Hotline Miami Collection a 4,99€ - Sconto del 75%

a 4,99€ - Sconto del 75% Hot Wheels Unleashed: GOTY Edition a 11,99€ - Sconto dell'85%

a 11,99€ - Sconto dell'85% Inscryption a 7,99€ - Sconto del 60%

a 7,99€ - Sconto del 60% Katana Zero a 8,99€ - Sconto del 40%

a 8,99€ - Sconto del 40% Loop Hero a 3,74€ - Sconto del 75%

a 3,74€ - Sconto del 75% Monster Energy Supercross 6 a 4,99€ - Sconto del 90%

a 4,99€ - Sconto del 90% MotoGP 24 a 9,99€ - Sconto dell'80%

a 9,99€ - Sconto dell'80% My Friend Pedro a 3,99€ - Sconto dell'80%

a 3,99€ - Sconto dell'80% Prince of Persia The Lost Crown a 19,99€ - Sconto del 50%

a 19,99€ - Sconto del 50% Return to Monkey Island a 12,49€ - Sconto del 50%

a 12,49€ - Sconto del 50% Serious Sam Collection a 4,49€ - Sconto dell'85%

a 4,49€ - Sconto dell'85% Skull and Bones Premium Edition a 15,99€ - Sconto dell'80%

a 15,99€ - Sconto dell'80% South Park Scontri Di-Retti: Edizione Oro a 14,99€ - Sconto del 70%

a 14,99€ - Sconto del 70% Star Wars Outlaws Ultimate Edition a 69,99€ - Sconto del 50%

a 69,99€ - Sconto del 50% The Messenger a 3,99€ - Sconto dell'80%

a 3,99€ - Sconto dell'80% The Talos Principle Collection a 21,39€ - Sconto del 60%

a 21,39€ - Sconto del 60% Weird West: Definitive Edition a 5,99€ - Sconto dell'85%

a 5,99€ - Sconto dell'85% Wizard with a Gun: Bounty Edition a 9,37€ - Sconto del 75%

Come sempre, vi ricordo che la nostra è soltanto una selezione parziale: potete consultare accuratamente tutti i giochi in offerta con la nuova promozione di Xbox Store al seguente indirizzo.

Le offerte Publisher Spotlight resteranno disponibili fino al 7 luglio: significa che avete circa due settimane di tempo per approfittare di queste occasioni.