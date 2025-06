La News in un minuto

MindsEye, il nuovo titolo di Build A Rocket Boy lanciato il 10 giugno, sta affrontando una grave crisi a soli dieci giorni dal rilascio. Lo studio britannico fondato dall'ex produttore di Grand Theft Auto Leslie Benzies ha avviato il processo per licenziare oltre 100 dipendenti sui circa 300 totali. Il gioco, che prometteva un'esperienza futuristica con elementi sandbox ed editor UGC, ha ricevuto recensioni negative per bug gravi, problemi di performance e direzione poco chiara del progetto. Questo rappresenterebbe il secondo taglio di personale dell'anno per lo studio, nonostante un investimento di 110 milioni di dollari ricevuto di recente, evidenziando la crisi che colpisce il settore gaming.