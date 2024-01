La GPU da gaming MSI Radeon RX 6500 ora a un prezzo SUPER!

Le soddisfazioni che garantisce giocare ai videogiochi sul proprio PC sono sempre altissime: non solo ci si diverte con i titoli che si acquistano, ma c'è anche il piacere di vedere in funzione la propria configurazione. Se siete tra coloro che giocano a 1080p, vi segnaliamo che in questo momento potete potenziare le vostre dotazioni portando a casa l'ottima MSI Radeon RX 6500 XT MECH 2X 4G OC: è una affidabile e prestante scheda grafica che potete acquistare a soli 187€, risparmiando ben il 38% sul prezzo abituale.

MSI Radeon RX 6500 XT, chi dovrebbe acquistarla?

La scheda grafica MSI Radeon RX 6500 XT MECH 2X 4G OC è compatta e ad alte prestazioni, caratterizzata da un sistema di raffreddamento con doppia ventola. Supportata da una memoria GDDR6 da 4GB e una clock memory speed di 18 Gbps, questa scheda è chiaramente orientata al gaming, ma può risultare utile anche per chi si dedica alla grafica digitale o all'editing video, sia per passione che per lavoro.

Va evidenziato che la scheda è progettata per offrire una risoluzione video impeccabile a 1080p, senza compromessi, e supporta il frame rate della tecnologia AMD FidelityFX Super Resolution. Quest'ultima assicura una fluidità dei fotogrammi senza intoppi e un refresh rate ottimale. Inoltre, la GPU è stata attentamente progettata per gestire in modo efficiente la dispersione termica, garantendo elevate performance anche durante lunghe sessioni di gioco o di lavoro, comprese le operazioni di overclocking, per le quali si dimostra particolarmente adatta.

Se siete indecisi e avete già fatto un giro nella nostra selezione delle migliori GPU, insomma, per i 1080p parliamo di una proposta di tutto rispetto, su cui potete risparmiare sensibilmente: oggi, vi costa solo 187€, con un risparmio enorme rispetto agli oltre 300€ abituali!

