Prezzo BOMBA per Huawei Watch GT 4 + Freebuds SE 2: solo 269€!

Ci sono pochi smartwatch che vantano un design funzionale ed elegante quanto Huawei Watch GT 4 con cassa da 46mm: questo smartwatch, che abbiamo recensito sul nostro sito gemello Tom's Hardware, viene ora venduto a un prezzo clamorosamente basso, se pensiamo che include in bundle anche gli ottimi auricolari Freebuds SE 2 di casa Huawei. Per portarli a casa, il costo è di solo 269€, con un risparmio netto rispetto ai 306,56€ normalmente previsti su Amazon.

HUAWEI WATCH GT 4 +Freebuds SE 2, chi dovrebbe acquistarli?

Gli amanti dello sport e della tecnologia troveranno nel HUAWEI WATCH GT 4 il compagno ideale per le avventure quotidiane, tanto che è uno dei migliori smartwatch per rapporto qualità/prezzo. Questo orologio intelligente cattura con la sua impressionante durata della batteria che promette fino a 2 settimane di autonomia, garantendo così agli utenti attivi di non preoccuparsi di doverlo ricaricare frequentemente, o di rimanere privi del proprio prezioso alleato. Che stiate cercando di tenere traccia delle vostre sessioni di jogging nel parco o di navigare per le vie della città, sottolineiamo anche che la precisione migliorata di localizzazione GPS vi guiderà senza intoppi.

Immaginate questo smartwatch come se fosse il vostro personal trainer da polso: permette di analizzare in modo intelligente il consumo delle calorie, monitorando l'apporto e il consumo giornaliero con grande precisione. E non solo: il monitoraggio della salute vi segnala anche battiti irregolari, frequenza cardiaca, livello di ossigeno nel sangue e come vanno sonno e riposo. Compatibile con iOS e Android, è uno smartwatch che unisce funzionalità all'avanguardia a un design elegante e classico.

Ad affiancarlo in questo caso troviamo anche gli ottimi Huawei Freebuds SE2, auricolari true wireless che potete utilizzare in abbinamento al vostro smartphone per rispondere alle chiamate, ascoltare i vostri contenuti preferiti o divertirvi con le vostre playlist musicali. Il prezzo di soli 269€ per avere entrambi i prodotti è straordinariamente basso e vi raccomandiamo di approfittarne prima che sia esaurito!

