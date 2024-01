Le Case della Follia a un prezzo STRACCIATO! Lo paghi solo 56,52€

Con un tempo di gioco che va da 2 a 3 ore, Le Case della Follia: il Sentiero del Serpente è l'ideale per gruppi da 1 a 5 giocatori con un'età consigliata di 14 anni o più. Se state cercando offerte simili, questo è il momento perfetto per inserirlo nel vostro carrello. Attualmente, grazie allo sconto su Amazon, il prezzo d'acquisto è infatti sceso a 56,52€, garantendovi un risparmio del 7%.

Le Case della Follia: il sentiero del serpente, chi dovrebbe acquistarlo?

Le Case della Follia è sicuramente un gioco da tavolo consigliato agli appassionati di enigmi avvincenti e atmosfere gotiche. Questa avvincente espansione vi condurrà nelle oscure profondità della giungla amazzonica. Templi dimenticati e creature insidiose attendono solo di essere rivelati ed esplorati. Se amate investigare e siete pronti ad affrontare le profondità dell'ignoto, questa esperienza di gioco sarà perfetta per voi!

Destinato a giocatori di età superiore ai 14 anni, questo prodotto offre promettenti sessioni di gioco coinvolgenti, da godersi sia in solitaria che con un gruppo di amici fino a 5 partecipanti. Ciascun giocatore si troverà di fronte alla sfida di risolvere enigmi, rivelare segreti e fronteggiare forze che superano la comprensione umana. Le avventure proposte sono strutturate in modo da garantire un'evoluzione imprevedibile e con svolte che solo un appassionato del genere horror potrebbe apprezzare.

Insomma, se siete appassionati dei giochi da tavolo e non vedete l'ora di immergervi in un'atmosfera di stampo lovecraftiano, Le Case della Follia rappresenta un vero must-have per la vostra collezione.

